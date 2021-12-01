Волатильность на рынках продлится не менее трех недель

Исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель предположил в интервью Financial Times, что существующие вакцины не смогут эффективно бороться с омикроном. По мнению Банселя, производство вакцины против нового штамма может начаться уже после Нового года, а для оценки эффективности старых потребуется две недели. Американская компания Pfizer уже приступила к разработке собственной вакцины против омикрона, заявил 29 ноября в эфире телеканала CNBC гендиректор компании Альберт Бурла. Как и глава Moderna, Бурла предполагает, что существующие вакцины не будут эффективны в борьбе с омикроном. Свой новый препарат Pfizer намерена разработать в течение 100 дней.