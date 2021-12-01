Волатильность на рынках продлится не менее трех недель

Волатильность на рынках продлится не менее трех недельСтолько времени надо разработчикам вакцин для оценки их эффективности против омикрона
О том, насколько серьезны последствия нового штамма коронавируса омикрон, станет ясно через «несколько недель», заявил 30 ноября во время форума «Россия зовет» президент России Владимир Путин. Вакцина от нового штамма коронавируса омикрон может быть разработана в течение 45 дней, сообщил твиттер-аккаунт «Спутника V» со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Как сообщил Дмитриев в интервью телеканалу CNBS, на исследование эффективности существующего варианта «Спутника» против омикрона уйдет три недели.
Исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель предположил в интервью Financial Times, что существующие вакцины не смогут эффективно бороться с омикроном. По мнению Банселя, производство вакцины против нового штамма может начаться уже после Нового года, а для оценки эффективности старых потребуется две недели. Американская компания Pfizer уже приступила к разработке собственной вакцины против омикрона, заявил 29 ноября в эфире телеканала CNBC гендиректор компании Альберт Бурла. Как и глава Moderna, Бурла предполагает, что существующие вакцины не будут эффективны в борьбе с омикроном. Свой новый препарат Pfizer намерена разработать в течение 100 дней.