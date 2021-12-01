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Волатильность на рынках продлится не менее трех недель

Столько времени надо разработчикам вакцин для оценки их эффективности против омикрона
Глеб Мишутин Екатерина Литова
Высокая волатильность на рынках сохранится по меньшей мере до Рождества из-за нового штамма коронавируса / Евгений Разумный / Ведомости

О том, насколько серьезны последствия нового штамма коронавируса омикрон, станет ясно через «несколько недель», заявил 30 ноября во время форума «Россия зовет» президент России Владимир Путин. Вакцина от нового штамма коронавируса омикрон может быть разработана в течение 45 дней, сообщил твиттер-аккаунт «Спутника V» со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Как сообщил Дмитриев в интервью телеканалу CNBS, на исследование эффективности существующего варианта «Спутника» против омикрона уйдет три недели.

Исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель предположил в интервью Financial Times, что существующие вакцины не смогут эффективно бороться с омикроном. По мнению Банселя, производство вакцины против нового штамма может начаться уже после Нового года, а для оценки эффективности старых потребуется две недели. Американская компания Pfizer уже приступила к разработке собственной вакцины против омикрона, заявил 29 ноября в эфире телеканала CNBC гендиректор компании Альберт Бурла. Как и глава Moderna, Бурла предполагает, что существующие вакцины не будут эффективны в борьбе с омикроном. Свой новый препарат Pfizer намерена разработать в течение 100 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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