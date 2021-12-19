На шахте им. Рубана после пожара удалось спасти всех шахтеров

На шахте имени А. Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области 19 декабря произошло срабатывание датчиков, сообщили в прокуратуре Кузбасса. ТАСС со ссылкой на владельца шахты Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК) заявил, что под землей произошло нагревание угольного пласта. Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, в забое шахты произошел пожар. На предприятии уточнили, что на шахте задействован режим ликвидации аварии, горняков эвакуируют на поверхность. По предварительным данным, под землей находилось 128 человек, всех их удалось вывести на поверхность.