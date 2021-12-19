На шахте им. Рубана после пожара удалось спасти всех шахтеров

На шахте им. Рубана после пожара удалось спасти всех шахтеровТеперь угольные шахты Кузбасса могут начать заново проверять на безопасность
На шахте имени А. Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области 19 декабря произошло срабатывание датчиков, сообщили в прокуратуре Кузбасса. ТАСС со ссылкой на владельца шахты Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК) заявил, что под землей произошло нагревание угольного пласта. Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, в забое шахты произошел пожар. На предприятии уточнили, что на шахте задействован режим ликвидации аварии, горняков эвакуируют на поверхность. По предварительным данным, под землей находилось 128 человек, всех их удалось вывести на поверхность.
Шахта имени А. Д. Рубана (до 2013 г. – «Красноярская») входит в состав холдинга СУЭК Андрея Мельниченко. Добывается энергетический уголь распространенной марки Д (длиннопламенный). Запасы угля на шахте на конец 2020 г. составляли 140 млн т. Развитие шахты им. Рубана называлось в материалах СУЭК одним из приоритетных направлений. По данным холдинга, в 2019-2020 гг. объем вложенных в предприятие инвестиций превысил 7 млрд руб. В 2020 г. на шахте было добыто порядка 4 млн т угля , это около 4% от общей добычи компании (101,2 млн т).
В областной прокуратуре сообщили, что из-за происшествия Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли поручено провести проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Это уже вторая авария на кузбасской шахте за последние недели. 25 ноября взрыв на шахте «Листвяжная» в городе Белово унес жизни 51 человека, в том числе 5 спасателей. Эта авария стала самой крупной в угольной отрасли за несколько лет.
Расследование нарушений техники безопасности на «Листвяжной» привело к возбуждению уголовных дел против менеджеров самой шахты и компаний холдинга СДС, которому она принадлежит. В частности, в СИЗО был отправлен гендиректор ХК «СДС-уголь» Геннадий Алексеев, директор шахты Сергей Махраков и его заместитель Андрей Молоствов, инспекторы Ростехнадзора. А 15 декабря был задержан и арестован совладелец и президент СДС Михаил Федяев. В СКР полагают, что руководители знали о нарушениях безопасности на шахте и скрывали это.
После трагедии в Кемеровской области был введен режим ЧС, который был снят 17 декабря. 29 ноября Генпрокуратура России в своем Telegram-канале сообщила, что в период с 26 по 29 ноября в регионе была проверена 31 шахта, было выявлено 449 нарушений в сфере промышленной безопасности, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений, принесен 1 протест и объявлено 2 предостережения.
Депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов пояснил, что, согласно технике безопасности, эвакуация горняков на поверхность должна происходить в случае любой нештатной ситуации. По его мнению, сравнивать этот инцидент с «Листвяжной» некорректно, потому что это была «трагедия». «В случае инцидентов нужна эвакуация всей шахты, чтобы не случалось подобного, как на той шахте («Листвяжной». — «Ведомости»)», – говорит Исламов.
Также депутат пояснил, что введение режима ЧС в регионе было необходимо для того, чтобы «незамедлительно выполнить обязательства государства перед родственниками погибших», и как только они были выполнены, необходимость в этом режиме отпала.
По словам депутата Госдумы от Кемеровской области Олега Матвейчева, последствия для СУЭК будут в любом случае – прокуратура и надзорные органы на следующей неделе будут проводить тщательные проверки. «Если будут выявлены нарушения, им представят их список и наложат штрафы», – пояснил Матвейчев.