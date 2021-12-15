Что грозит владельцу «СДС-угля» Федяеву из-за аварии на шахте «Листвяжная»

«Прежде чем говорить о наказании [собственника “СДС-угля”], нужно доказать вину в конкретном преступлении: первоначальная квалификация при возбуждении уголовного дела может меняться неоднократно в зависимости от результатов расследования», – говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. При этом он отмечает, что юридические происшествия для самой для организации «не находятся в прямой юридической зависимости от уголовного преследования менеджеров или собственников». Но само это преследование, по его словам, «может быть использовано, и часто используется, для различных способов передела собственности». Горбунов добавляет, что если собственнику будут предъявлены материальные претензии, то взыскание может быть обращено на его активы, в том числе и на принадлежащий ему уставный капитал предприятия. Говорить о возможной продаже актива из-за уголовного дела нет оснований, считает он.