Что грозит владельцу «СДС-угля» Федяеву из-за аварии на шахте «Листвяжная»Это первый случай задержания владельца крупного угольного холдинга
Основному владельцу «СДС-угля» Михаилу Федяеву, задержанному следствием по делу о взрыве метана на шахте «Листвяжная», могут назначить наказание до 7 лет лишения свободы, рассказал «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Это максимальный срок по по ч. 3 ст. 217 Уголовного кодекса (УК) «Нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», которая инкриминируется Федяеву. Ему также вменяется еще одна статья УК – ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). По ней грозит до 10 лет лишения свободы, альтернатива: принудительные работы на срок до 5 лет либо штраф до 1 млн руб.
Кроме того, в случае установления вины персонала, по словам Горбунова, компания обязана будет компенсировать материальный и моральный ущерб потерпевшим.
Ранее в среду следственные органы задержали основного собственника, председателя совета директоров «СДС-угля» Михаила Федяева в рамках уголовного дела об аварии на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в результате которой погиб 51 человек. Как сообщил Следственный комитет (СК), также задержаны гендиректор «СДС-угля» Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов. Ранее задержали других сотрудников «СДС-угля», в том числе директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, и должностных лиц Сибирского управления Ростехнадзора.
14 декабря глава СК Александр Бастрыкин прилетал в Кемеровскую область на встречу с родственниками погибших, в ходе которой подчеркнул необходимость установить роль собственников шахты в случившемся.
«Прежде чем говорить о наказании [собственника “СДС-угля”], нужно доказать вину в конкретном преступлении: первоначальная квалификация при возбуждении уголовного дела может меняться неоднократно в зависимости от результатов расследования», – говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. При этом он отмечает, что юридические происшествия для самой для организации «не находятся в прямой юридической зависимости от уголовного преследования менеджеров или собственников». Но само это преследование, по его словам, «может быть использовано, и часто используется, для различных способов передела собственности». Горбунов добавляет, что если собственнику будут предъявлены материальные претензии, то взыскание может быть обращено на его активы, в том числе и на принадлежащий ему уставный капитал предприятия. Говорить о возможной продаже актива из-за уголовного дела нет оснований, считает он.
Но прецеденты смены собственника после серьезных аварий на угольных шахтах с гибелью людей уже были. В марте 2007 г. на шахте «Ульяновская», входящей в «Южкузбассуголь», в Кемеровской области в результате взрыва погибли 110 человек. Тогда руководители шахты и виновные в произошедшем сотрудники были приговорены судом к различным срокам заключения. В мае 2007 г. из-за взрыва на другой шахте «Южкузбассугля» – «Юбилейной» погибли еще 39 горняков. После этих аварий в «Южкузбассугле» сменились собственники. О необходимости их смены заявлял на тот момент губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Уже в июне Evraz выкупил 50%-ную долю в «Южкузбассугле» у менеджмента компании – экс-гендиректора Георгия Лаврика, финансового директора Юрия Кушнерова, директора по производству Александра Говора. Сумма сделки составила $871 млн. Оставшиеся 50% «Южкузбассугля» уже принадлежали Evraz, но до сделки компания не имела права вмешиваться в оперативное управление.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что прецедентов столь жестких мер к бенефициарам компаний в угольной и горно-металлургической отраслях еще не было. «Здесь важным фактором является то, что Федяев [не просто собственник, но и] занимает руководящую должность в холдинге. Вероятнее всего, это будет прецедентом, и сейчас бенефициары угольных компаний будут стараться не занимать руководящие должности, чтобы минимизировать риски», – добавляет он.
В пресс-службе компании «СДС-уголь» «Ведомостям» сообщили, что все предприятия холдинга работают в штатном режиме. Обязанности президента компании временно исполняет ее первый вице-президент Сергей Колмогоров, уточнил представитель «СДС-угля». По его словам, компания сотрудничает со следственными органами с момента аварии.
Шахта «Листвяжная» расположена в Беловском городском округе Кемеровской области в пределах Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает с 1956 г. Ее производственная мощность составляет 5,2 млн т угля в год, численность персонала – около 1700 человек. Шахта принадлежит компании «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» бизнесмена Михаила Федяева. 50% акций «СДС-угля» владеет президент холдинга «СДС» Михаил Федяев, еще по 25% – Владимир и Андрей Гридины, передавал ТАСС.
Активы «СДС-угля» – три угольных разреза, две шахты, три обогатительные фабрики в Кемеровской области и ряд сервисных предприятий с общей численностью работников 8000 человек. В 2020 г. компания добыла 29,2 млн т угля, на нее пришлось около 7% суммарной добычи угля в России (402,1 млн т). Это один из крупнейших российских производителей энергетического угля. На сайте компании указывается, что она занимает третье место по объемам добычи угля в России. На шахте «Листвяжная» в 2020 г. было добыто порядка 4,7 млн т угля.
Утром 25 ноября в угольной шахте «Листвяжная» произошел подземный пожар в результате взрыва метана. В это время в выработках, по данным МЧС, находились 285 горняков. В результате аварии погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей.