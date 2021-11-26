Как взрыв на шахте в Кузбассе отразится на «СДС-угле» и всей отрасли

Как взрыв на шахте в Кузбассе отразится на «СДС-угле» и всей отраслиЭто крупнейшая авария в угледобыче как минимум за 10 лет
На шахте «Листвяжная», где в утром 25 ноября произошла авария, за прошлый год было добыто порядка 4,7 млн т угля. Всего в 2020 г. компания «СДС-уголь», владеющая шахтой, добыла 29,2 млн т. То есть на «Листвяжную» приходится порядка 16% всей добычи компании. Выручка компании «СДС-уголь» в 2020 г. составила 5,8 млрд руб., чистая прибыль – 14,5 млн руб., при этом чистая прибыть ООО «Шахта “Листвяжная» – 836,7 млн руб., следует из данных СПАРК.
Представитель «СДС-угля» заявил «Ведомостям», что говорить о сроках возобновления работы шахты «пока не представляется возможным». На вопросы о возможном влиянии произошедшей аварии на добычу угля компанией в 2021-2022 гг. и на ее финансовые показатели в пресс-службе не ответили.
Шахта «Листвяжная» расположена в Беловском городском округе Кемеровской области в пределах Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает с 1956 г. (ранее называлась «Грамотеинская» и «Инская»). Ее производственная мощность составляет 5,2 млн т угля в год, численность персонала – около 1700 человек.
Шахта принадлежит компании «СДС-Уголь», входящий в «Сибирский деловой союз» бизнесмена Михаила Федяева (состояние $550 млн, по данным Forbes за 2020 г). Активы «СДС-угля» – три угольных разреза, две шахты, три обогатительные фабрики в Кемеровской области и ряд сервисных предприятий с общей численностью работников 8000 человек. В 2020 г. компания обеспечила около 7% суммарной добычи угля в России из общего объема в 402,1 млн т. Это один из крупнейших российских производителей энергетического угля. На сайте компании указывается, что она занимает третье место по объемам добычи угля в России.
Случившаяся в четверг авария – не первое серьезное происшествие на шахте «Листвяжная». По данным ТАСС, в октябре 2004 г. в результате взрыва метановоздушной смеси здесь погибли 13 человек. После происшествия к условным срокам были приговорены девять инженерно-технических работников предприятия.
К чему может привести авария на «Листвяжной»
По оценке управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, ликвидация последствий аварии займет не менее года, – вероятно, от года до трех лет. В 2022 г. добыча на шахте вряд ли в целом превысит 2 млн т, прогнозирует аналитик. Потенциальные потери выручки «СДС-угля» по итогам будущего года он оценивает в 10-15%. Впрочем, по его подсчетам, в 2021 г. выручка вырастет примерно на треть относительно 2020 г. на фоне роста цен на уголь.
Учитывая ценовой фактор, авария на «Листвяжной» слабо отразится на финансовых показателях компании «СДС-уголь» в 2021 г., согласен эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. В ноябре 2020 г. спотовые цены на энергетический уголь в портах Балтики составляли $47 за т, а в китайском порту Циньхуандао – $99 за т, отмечает он. К октябрю 2021 г. цены на Балтике, согласно данным Refinitiv, достигли $237 за т, в Циньхуандао – $266 за т. Рост цен отразился на стоимости российского экспорта: по данным Федеральной таможенной службы, за первые девять месяцев 2021 г. выручка от экспорта угля из России выросла на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. до $11,5 млрд. «В этой связи даже несмотря на аварию на шахте "Листвяжная" «СДС-Уголь» закончит 2021 г. с более высокой чистой прибылью, чем 2020 г.», – добавляет Родионов.
Масштабы трагедии на предприятии «Листвяжная» по количеству жертв сопоставимы с аварией на шахте «Распадская» в 2010 г., напоминает Гришунин. Тогда проблемой неофициальные источники называли сверхнормативную выработку, что привело к недостаточной вентиляции рабочего пространства в шахте. «Возможно, что и здесь речь идет о похожей причине», – предполагает эксперт. Гришунин добавил, что эта шахта опасна по выбросам метана (взрыв также произошел здесь в 2004 г. – «Ведомости»), поэтому вопросам вентиляции должно было уделяться первоочередное внимание.
Крупнейшие аварии на угольных шахтах в России
— В феврале 2016 г. произошли выброс и два взрыва метана, а также обрушение породы в шахте «Северная» («Воркутауголь»). Погибли 36 человек. Расследование дела завершилось в 2019 г., судебное разбирательство продолжается.
— Самая крупная авария в российской угледобыче за последние годы случилась в марта 2007 г., когда на шахте «Ульяновская» («Южкузбассуголь») в Кемеровской области от взрывов метановоздушной смеси и угольной пыли погибли 110 человек. Руководители шахты и виновные в произошедшем сотрудники были приговорены судом к различным срокам заключения.
— В мая 2010 г. произошел взрыв в шахте «Распадская», погиб 91 человек. Сроки заключения получили директор шахты и заместитель главного инженера. В апреле 2020 г. дело закрыли по причине истечения срока давности.
— В мае 2007 г. из-за взрыва на другой шахте «Южкузбассугля» — «Юбилейной» погибли 39 горняков. После этих аварий в «Южкузбассугле» произошла смена собственника. Основные владельцы компании продали свои доли компании Evraz.
— В июне 2007 г. жертвами взрыва на шахте «Комсомольская» «Воркутауголя» в Воркуте стали 11 человек.
— В феврале 2005 г. на шахте «Есаульская» «Южкузбассугля» в Кемеровской области произошел взрыв метановоздушной смеси, погибли 25 горняков и спасателей.
— В апреле 2004 г. из-за взрыва метана на шахте «Тайжина» «Южкузбассугля» в городе Осинники погибли 47 человек.
После произошедшей трагедии нормативы выработки угля в шахтах с большой вероятностью будут снижены, считает Гришунин, поскольку сейчас в погоне за прибылью менеджмент угольных предприятий устанавливает избыточные нормы выработки, игнорируя возможности вентиляционных систем убирать пыль и метан, выходящие из пластов. «Сегодня от предприятий требуют ответственного инвестирования, то есть не только достижения высокой доходности, но высокой безопасности труда», – добавил эксперт. Он также допустил, что если вскроются факты подтасовки документов проверок на безопасность работы в шахте, которые должны были проводить сотрудники Ростехнадзора, то возможно повторение ситуации со сменой собственника, как это произошло с «Южкузбассуглем».
Родионов добавляет, что из-за рисков для экспорта российского угля на фоне сокращения его потребления в мире «регуляторы будут более пристально следить за соблюдение норм безопасности. В будущем шахты, которые не отвечают строгим нормам безопасности, будут закрываться и консервироваться, и этот процесс может начаться уже в 2022 г., предполагает он. О том, что требования промышленной безопасности по итогам расследования аварии в «Листвяжной» могут быть ужесточены, уже завил министр энергетики Николай Шульгинов. А генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в Кузбассе с привлечением сотрудников Ростехнадзора и МЧС.
Акции российских угольных компаний на Московской бирже на фоне новостей об аварии дешевеют. По данным на 15:40 мск 26 ноября бумаги «Распадской» снижались в цене на 5,3%, обыкновенные акции «Мечела» – на 5,2%, привилегированные – на 5,4%.
Что произошло и кто виноват
Утром 25 ноября в угольной шахте «Листвяжная» произошел подземный пожар, по предварительной информации, в результате взрыва метана. В это время в выработках, по данным МЧС, находились 285 горняков. По данным на 15.00 мск 26 ноября признаны погибшими 51 человек, из которых 46 – шахтеры и 5 – горноспасатели, около 60 человек пострадали. 26 ноября ТАСС со ссылкой на врио главы МЧС Александра Чуприяна сообщило, что один человек из числа ранее признанных погибшими обнаружен живым (утром сообщалось о 6 погибших спасателях). По данным «РИА Новости», всего в «Листвяжной» произошли два взрыва метана, шахтеры погибли при первом, спасатели – при втором.
Следственный комитет (СК) возбудил дело по ст. 217 ч. 3 Уголовного кодекса (УК) «Нарушение правил горных работ» против трех руководителей шахты, по ст. 293 ч. 3 УК «Халатность» в отношении двух сотрудников Ростехнадзора. Все они задержаны. Сотрудник следственных органов уточнил «Ведомостям», что задержан директор шахты Сергей Махраков, его заместитель и начальник участка, где произошел взрыв. «Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте как этих трех человек, так и двух сотрудников Ростехнадзора», – сказал собеседник.
По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, чиновники Ростехнадзора составили акт о соответствии систем промышленной безопасности шахты, по версии следствия, без фактического изучения их состояния в самой шахте. Следователи предполагают, что в сговоре также могли участвовать и представители администрации шахты. Генпрокуратура проводит проверку структуры Ростехнадзора в СибФО.
Представитель «СДС-угля» не стал отвечать на вопросы о причинах трагедии и о процессе устранения выявленных ранее нарушений, перенаправив запрос «Ведомостей» в Ростехнадзор.
Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сказал «Ведомостям», что шахты являются объектами первого класса опасности «и контролируются в режиме постоянного надзора, поэтому проверки на различных участках шахта "Листвяжная" проводятся регулярно». По его словам, в 2021 г. на шахте было проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз работа шахты приостанавливалась. Приостановка применяется в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, добавил Виль. По его словам, общая сумма штрафов по итогам проверок на шахте в 2021 г. превысила 4 млн руб.
Ростехнадзор обычно запрашивает максимальную санкцию, но окончательное решение выносит суд, если же нарушения не устраняются, санкции ужесточаются, пояснил он. Ранее Виль заявлял, что причины аварии установит комиссия по техническому расследованию аварии, сформированная Ростехнадзором. По данным ведомства, в предыдущий раз гибель рабочего на шахте произошла в январе 2017 г.