Как взрыв на шахте в Кузбассе отразится на «СДС-угле» и всей отрасли

Крупнейшие аварии на угольных шахтах в России

— В феврале 2016 г. произошли выброс и два взрыва метана, а также обрушение породы в шахте «Северная» («Воркутауголь»). Погибли 36 человек. Расследование дела завершилось в 2019 г., судебное разбирательство продолжается.



— Самая крупная авария в российской угледобыче за последние годы случилась в марта 2007 г., когда на шахте «Ульяновская» («Южкузбассуголь») в Кемеровской области от взрывов метановоздушной смеси и угольной пыли погибли 110 человек. Руководители шахты и виновные в произошедшем сотрудники были приговорены судом к различным срокам заключения.



— В мая 2010 г. произошел взрыв в шахте «Распадская», погиб 91 человек. Сроки заключения получили директор шахты и заместитель главного инженера. В апреле 2020 г. дело закрыли по причине истечения срока давности.



— В мае 2007 г. из-за взрыва на другой шахте «Южкузбассугля» — «Юбилейной» погибли 39 горняков. После этих аварий в «Южкузбассугле» произошла смена собственника. Основные владельцы компании продали свои доли компании Evraz.



— В июне 2007 г. жертвами взрыва на шахте «Комсомольская» «Воркутауголя» в Воркуте стали 11 человек.



— В феврале 2005 г. на шахте «Есаульская» «Южкузбассугля» в Кемеровской области произошел взрыв метановоздушной смеси, погибли 25 горняков и спасателей.



— В апреле 2004 г. из-за взрыва метана на шахте «Тайжина» «Южкузбассугля» в городе Осинники погибли 47 человек.