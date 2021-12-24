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Первые таблетки от COVID-19 срочно разрешили в США

Это произошло благодаря распространению штамма омикрон
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Правительство США рассчитывает получить 10 млн заказанных у Pfizer курсов по цене $530 каждый в течение первого полугодия 2022 г. / Pfizer / AFP

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США 23 декабря на фоне вспышки штамма омикрон выдало экстренное разрешение на использование таблеток паксловид от коронавируса производства американской Pfizer для людей в возрасте от 12 лет из групп риска. Это первое пероральное лекарственное средство от COVID-19 в США, которое можно будет использовать на дому.

Pfizer в 2022 г., согласно заявлению, намерена выпустить 120 млн курсов лечения (ранее предполагалось 80 млн) и заявила о готовности немедленно начать поставки в США. Схема лечения, состоящая из двух препаратов, включает в себя новое лекарство паксловид и второе более старое противовирусное средство ритонавир. Как заявил на брифинге координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джефф Зиентс, уже к январю у правительства США будет доступно 265 000 курсов лечения. Правительство рассчитывает получить 10 млн заказанных у Pfizer курсов по цене $530 каждый в течение первого полугодия 2022 г. Pfizer заявила, что уже в этом году у нее готово к отправке 180 000 курсов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных