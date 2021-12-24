Первые таблетки от COVID-19 срочно разрешили в США

Pfizer в 2022 г., согласно заявлению, намерена выпустить 120 млн курсов лечения (ранее предполагалось 80 млн) и заявила о готовности немедленно начать поставки в США. Схема лечения, состоящая из двух препаратов, включает в себя новое лекарство паксловид и второе более старое противовирусное средство ритонавир. Как заявил на брифинге координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джефф Зиентс, уже к январю у правительства США будет доступно 265 000 курсов лечения. Правительство рассчитывает получить 10 млн заказанных у Pfizer курсов по цене $530 каждый в течение первого полугодия 2022 г. Pfizer заявила, что уже в этом году у нее готово к отправке 180 000 курсов.