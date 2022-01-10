Американские IT-гиганты оштрафованы во Франции на 210 млн евро

Американские IT-гиганты оштрафованы во Франции на 210 млн евроЗа нарушение правил использования файлов cookie
Google и Facebook оштрафованы во Франции на 150 млн и 60 млн евро соответственно за нарушение правил использования файлов cookie. В России эти компании штрафовали за неудаление запрещенного контента.
Французская Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека (Commission nationale de l’informatique et des libertes) оштрафовала французское подразделение Google на 150 млн евро, а французское подразделение Facebook Meta Platforms – на 60 млн евро за навязывание пользователям онлайн-трекеров, известных как файлы cookie. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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