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Американские IT-гиганты оштрафованы во Франции на 210 млн евро

За нарушение правил использования файлов cookie
Илья Лакстыгал Владислав Новый
Кроме штрафа Google и Facebook Meta Platforms должны предоставить пользователям средство для быстрого отказа от использования файлов cookie в течение трех месяцев / Dado Ruvic / Reuters

Google и Facebook оштрафованы во Франции на 150 млн и 60 млн евро соответственно за нарушение правил использования файлов cookie. В России эти компании штрафовали за неудаление запрещенного контента.

Французская Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека (Commission nationale de l’informatique et des libertes) оштрафовала французское подразделение Google на 150 млн евро, а французское подразделение Facebook Meta Platforms – на 60 млн евро за навязывание пользователям онлайн-трекеров, известных как файлы cookie. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных