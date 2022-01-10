Американские IT-гиганты оштрафованы во Франции на 210 млн евро

Французская Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека (Commission nationale de l’informatique et des libertes) оштрафовала французское подразделение Google на 150 млн евро, а французское подразделение Facebook Meta Platforms – на 60 млн евро за навязывание пользователям онлайн-трекеров, известных как файлы cookie. Об этом говорится в сообщении регулятора.