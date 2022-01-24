Госдума намерена повысить ответственность чиновников за ситуацию с бездомными животными

По мнению члена комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Георгия Арапова, необходимо добиться финансирования строительства приютов из федерального бюджета – сейчас это бремя возложено на регионы. Не менее важно уточнить понятия и порядок применения действующего закона – это позволит исключить нарушения со стороны подрядчиков, выполняющих отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск на волю бездомных собак. «Но самое главное – поставить под контроль рост численности безнадзорных животных. Почти всегда [в этом] виноваты мы сами, – заявил он. – К трагедиям приводит практика самовыгулов и безответственность хозяев, выбрасывающих питомцев на улицы. Одним из рычагов воздействия на ситуацию может стать обязательная регистрация всех домашних питомцев и введение льготной стерилизации».