Госдума намерена повысить ответственность чиновников за ситуацию с бездомными животными

Госдума намерена повысить ответственность чиновников за ситуацию с бездомными животнымиМеры по борьбе с бродячими собаками рискуют вызвать волну живодерства
Совет Госдумы решил в течение февраля вместе с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства, которые позволят решить проблему нападения на людей бродячих собак. Об этом в своем Telegram-канале по итогам заседания совета сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, речь идет «о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов». Работать над вопросом в Госдуме поручено первому зампреду комитета по природным ресурсам и экологии Владимиру Бурматову, сообщил Володин.
О необходимости урегулировать законодательство в этой сфере накануне заявил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. После гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак в Забайкальском крае он поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства «с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов».
«В предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности, в том числе уголовной, для должностных лиц, осуществляющих функционал в части обращения с животными», – говорится в сообщении СК. Только в Забайкалье известно как минимум о пяти фактах нападения собак на людей в течение года, а губернатору внесено представление о необходимости безотлагательного принятия мер по недопущению таких событий, отметили в СК.
Вечером 23 января, вслед за Бастрыкиным, Володин сообщил в своем Telegram-канале, что необходимо «ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах», а также разработать меры поддержки гражданских инициатив. «Но очевидно одно: сводить счеты с животными, уничтожать их – не выход из ситуации. Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно», – написал Володин.
Бурматов заявил «Ведомостям», что все существующие проблемы происходят из-за «бездействия конкретных чиновников»: «В регионах, где соблюдается закон [об ответственном обращении с животными], нет скандалов и трагедий, нет убитых собак, нет искалеченных или загрызенных детей». В пример Бурматов привел Нижегородскую область, где за несколько лет в два раза сократили число безнадзорных животных.
«Проблемы с нападениями на людей возникают там, где ни одного приюта не построено, где в качестве подрядчиков выбирают компании из других регионов, где не занимаются стерилизацией, где не запрещен самовыгул, – сказал Бурматов. – Есть опасение, что в этих регионах произойдет всплеск живодерства».
Представитель общественной организации «Голоса за животных» Людмила Зайцева отмечает, что усиление контроля за исполнением законов, направленных на цивилизованное сокращение числа бездомных собак, необходимо. «Но это ни в коем случае не должно спровоцировать бездумный возврат к варварскому поголовному истреблению животных на местах», – говорит Зайцева.
По ее словам, в целом решение проблемы существует давно – это обязательный учет и маркировка, стерилизация бездомных животных и повышение ответственности за их оставление на улице. Зайцева подчеркивает, что закон «Об ответственном обращении с животными» предполагает запуск программы отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска (ОСВВ), но во многих регионах она «хромает», и это вина именно чиновников на местах.
«Там, где программа работает, ужасов, подобных тому, что произошел в Забайкалье, не случается», – отметила Зайцева.
По мнению члена комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Георгия Арапова, необходимо добиться финансирования строительства приютов из федерального бюджета – сейчас это бремя возложено на регионы. Не менее важно уточнить понятия и порядок применения действующего закона – это позволит исключить нарушения со стороны подрядчиков, выполняющих отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск на волю бездомных собак. «Но самое главное – поставить под контроль рост численности безнадзорных животных. Почти всегда [в этом] виноваты мы сами, – заявил он. – К трагедиям приводит практика самовыгулов и безответственность хозяев, выбрасывающих питомцев на улицы. Одним из рычагов воздействия на ситуацию может стать обязательная регистрация всех домашних питомцев и введение льготной стерилизации».
Президент фонда «Забытые животные», юрист Анастасия Комагина опасается, что инициатива властей может быть воспринята в качестве «сигнала» органам местного самоуправления, что собак на улицах быть не должно: «Чиновники будут решать проблему, исходя из своих принципов». «Это ставит их в условия, когда они будут вынуждены втихаря уничтожать животных, и будет создаваться лишь видимость адекватной борьбы с проблемой», – говорит Комагина.