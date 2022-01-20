В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных
В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных, сообщила газета «Известия» со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
Минсельхоз разработает поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии». Сейчас в нем говорится только о сельскохозяйственных животных. Госдума рассмотрит документ в первом чтении 26 января.
В ответе Минсельхоза депутату говорится, что изначально нормы разрабатывались чтобы маркировать в том числе домашних животных, однако министерство не пояснило, почему они были исключены из документа. Бурматов отметил, что маркировка домашних животных помогла бы искать потерявшихся питомцев и привлекать к ответственности хозяев выброшенных животных. По мнению депутата, учет животных нужен, и он должен быть бесплатным, при этом владелец должен сам выбирать способ маркировки – бирку, клеймо или чип.
Сейчас в законопроекте есть перечень их 14 видов сельскохозяйственных животных, которые содержатся в личных и фермерских хозяйствах. В него вошли коровы, лошади, северные олени, верблюды, пушные звери, овцы, пчелы, рыбы. Учет животных предлагается вести бесплатно, а за маркировку владельцам придется платить: кольцевание будет стоить 5-10 руб. за кольцо плюс 20-50 руб. за саму услугу. Самый дорогой способ маркировки – татуировка: он будет стоить 200-500 руб.
Впервые идею обязательной маркировки животных ведомство озвучило в 2018 г. Тогда планировалось маркировать и поставить на учет всех рожденных в России или ввезенных в страну животных из определенного законом перечня до конца 2023 г. В число животных для обязательной маркировки должны войти, в частности, свиньи, крупный рогатый скот, лошади, верблюды, пушные звери, рыбы и пчелы.