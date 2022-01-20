В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных

В ответе Минсельхоза депутату говорится, что изначально нормы разрабатывались чтобы маркировать в том числе домашних животных, однако министерство не пояснило, почему они были исключены из документа. Бурматов отметил, что маркировка домашних животных помогла бы искать потерявшихся питомцев и привлекать к ответственности хозяев выброшенных животных. По мнению депутата, учет животных нужен, и он должен быть бесплатным, при этом владелец должен сам выбирать способ маркировки – бирку, клеймо или чип.