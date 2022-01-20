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В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных

Ведомости

В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных, сообщила газета «Известия» со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Минсельхоз разработает поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии». Сейчас в нем говорится только о сельскохозяйственных животных. Госдума рассмотрит документ в первом чтении 26 января.

В ответе Минсельхоза депутату говорится, что изначально нормы разрабатывались чтобы маркировать в том числе домашних животных, однако министерство не пояснило, почему они были исключены из документа. Бурматов отметил, что маркировка домашних животных помогла бы искать потерявшихся питомцев и привлекать к ответственности хозяев выброшенных животных. По мнению депутата, учет животных нужен, и он должен быть бесплатным, при этом владелец должен сам выбирать способ маркировки – бирку, клеймо или чип.

Сейчас в законопроекте есть перечень их 14 видов сельскохозяйственных животных, которые содержатся в личных и фермерских хозяйствах. В него вошли коровы, лошади, северные олени, верблюды, пушные звери, овцы, пчелы, рыбы. Учет животных предлагается вести бесплатно, а за маркировку владельцам придется платить: кольцевание будет стоить 5-10 руб. за кольцо плюс 20-50 руб. за саму услугу. Самый дорогой способ маркировки – татуировка: он будет стоить 200-500 руб.

Впервые идею обязательной маркировки животных ведомство озвучило в 2018 г. Тогда планировалось маркировать и поставить на учет всех рожденных в России или ввезенных в страну животных из определенного законом перечня до конца 2023 г. В число животных для обязательной маркировки должны войти, в частности, свиньи, крупный рогатый скот, лошади, верблюды, пушные звери, рыбы и пчелы.

Ранее по теме: В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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