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В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных

Ведомости

Маркировку домашних животных могут сделать обязательной с 2021 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз. По данным ведомства, маркировка будет обязательной, а штраф за ее отсутствие составит от 500 до 1000 руб.

По данным «Известий», министерство готовит второй вариант документа за лето. В администрации президента первый вариант документа вызвал претензии, после чего его вернули обратно в Минсельхоз.

Законопроект о маркировке разработан согласно поручению президента от сентября 2015 г. Такая система необходима для обеспечения в стране ветеринарной безопасности, а также отслеживания животных и продуктов животноводства по принципу «от фермы до прилавка», указывали в Минсельхозе.

Впервые идею обязательной маркировки животных ведомство озвучило в 2018 г. Тогда планировалось маркировать и поставить на учет всех рожденных в России или ввезенных в страну животных из определенного законом перечня до конца 2023 г. В число животных для обязательной маркировки должны войти, в частности, свиньи, крупный рогатый скот, лошади, верблюды, пушные звери, рыбы и пчелы.

Ранее по теме: Минсельхоз добивается обязательной маркировки кошек и собак, скотины и пчел

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных