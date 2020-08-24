В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных

Впервые идею обязательной маркировки животных ведомство озвучило в 2018 г. Тогда планировалось маркировать и поставить на учет всех рожденных в России или ввезенных в страну животных из определенного законом перечня до конца 2023 г. В число животных для обязательной маркировки должны войти, в частности, свиньи, крупный рогатый скот, лошади, верблюды, пушные звери, рыбы и пчелы.