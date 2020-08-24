В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных
Маркировку домашних животных могут сделать обязательной с 2021 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз. По данным ведомства, маркировка будет обязательной, а штраф за ее отсутствие составит от 500 до 1000 руб.
По данным «Известий», министерство готовит второй вариант документа за лето. В администрации президента первый вариант документа вызвал претензии, после чего его вернули обратно в Минсельхоз.
Законопроект о маркировке разработан согласно поручению президента от сентября 2015 г. Такая система необходима для обеспечения в стране ветеринарной безопасности, а также отслеживания животных и продуктов животноводства по принципу «от фермы до прилавка», указывали в Минсельхозе.
Впервые идею обязательной маркировки животных ведомство озвучило в 2018 г. Тогда планировалось маркировать и поставить на учет всех рожденных в России или ввезенных в страну животных из определенного законом перечня до конца 2023 г. В число животных для обязательной маркировки должны войти, в частности, свиньи, крупный рогатый скот, лошади, верблюды, пушные звери, рыбы и пчелы.