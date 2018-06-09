Минсельхоз добивается обязательной маркировки кошек и собак, скотины и пчел

Владельцы должны будут поставить на учет домашних питомцев и фермерских животных до конца 2023 года

Кошек и собак придется маркировать и поставить на учет до конца 2023 года Евгений Разумный / Ведомости

Минсельхоз подготовил законопроект, обязывающий маркировать и чипировать домашних животных, а также скотину в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Документ опубликован на regulation.gov.ru.

Все рожденные в России или ввезенные в страну животные из определенного законом перечня должны быть маркированы и поставлены на учет до конца 2023 г. Учет будет вводиться поэтапно: свиней – с июля 2019 г., крупного рогатого скота – с сентября 2019 г., мелкого рогатого скота – с августа 2020 г., верблюдов – с февраля 2021 г., лошадей, ослов, мулов и лошаков – с июля 2021 г., домашней птицы – с апреля 2022 г., пушных зверей и кроликов – с июля 2022 г., пчел – с мая 2023 г., рыб и других водных животных – с июля 2023 г.

Из домашних животных маркировать надо будет кошек и собак, их начнут ставить на учет с декабря 2023 г.

«Маркирование представляет собой прикрепление к телу животного, нанесение на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело животного визуальных (бирка, татуировка, тавро, кольцо, ошейник и др.), электронных (микрочип, болюс и др.) или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации», – говорится в законопроекте.

В отношении пчел, морских свинок и ряда других животных маркировка будет осуществляться по другому принципу – на улей, рыболовный садок, аквариум, террариум и инсектариум или помещения, где содержится группа животных, будут наноситься «визуальные средства идентификации».

Маркировкой должны будут заниматься владельцы животных. Индивидуально маркироваться будут собаки и кошки, крупный и мелкий рогатый скот, лошади, олени, овцы, козы и племенные свиньи, товарные свиньи – группой. Учет животных будут вести по выбору владельцев органы ветеринарной службы либо независимые аттестованные специалисты. Хозяева должны будут предоставить сведения в информационную систему в области ветеринарии (ВетИС). Каждое животное (или группа) получит уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер.

Оптовая стоимость пластмассовой бирки составит 12–18 руб., установка электронного чипа или одной бирки обойдется в 50–70 руб. По оценкам Минсельхоза, для маркировки только крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах необходимо более 3 млрд руб.

Законопроект о маркировке разработан согласно поручению президента от сентября 2015 г., отмечается в пояснительной записке. Такая система необходима для обеспечения в стране ветеринарной безопасности, а также отслеживания животных и продуктов животноводства по принципу «от фермы до прилавка», указывают в Минсельхозе.