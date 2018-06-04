Производители парфюмерии попросили Владимира Путина не маркировать их продукцию

В этом нет необходимости, к тому же маркировка убьет часть производителей

Статья опубликована в № 4580 от 04.06.2018 под заголовком: Парфюмеры задохнутся от маркировки

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Ни в одной стране мира парфюмерия не маркируется Петр Ковалев / ТАСС

Производители парфюмерии 31 мая отправили письмо президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву. Они просят не маркировать духи и туалетную воду. «Ведомости» ознакомились с документом. Сотрудник управления администрации президента по работе с обращениями граждан и организаций подтвердил получение письма.

3 мая 2018 г. правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Помимо парфюмерии в список вошли табачная продукция, шины, одежда из кожи, блузки, пальто, куртки, постельное белье, обувь и фотокамеры. Сейчас в России маркируются меховые изделия и идет пилотный проект для лекарств и сигарет. С 1 июня начался эксперимент по маркировке драгоценных металлов и камней, а также обуви. Оператором проекта назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащий структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.