Бастрыкин поручил подготовить изменения в закон на фоне нападений собак на людей

Ответственность для чиновников может быть в том числе уголовной. По мнению СК, проблема нападения животных на людей обделена вниманием, а в некоторых субъектах власти игнорируют ее. Предупреждать трагедии необходимо путем ужесточения законодательства как на федеральном, так и региональном уровне, говорится в публикации.