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Бастрыкин поручил подготовить изменения в закон на фоне нападений собак на людей

Ведомости

После гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак в Забайкалье председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проанализировать аналогичные происшествия в регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства, сообщила пресс-служба СК.

«В предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности», — говорится в сообщении на сайте СК.

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Ответственность для чиновников может быть в том числе уголовной. По мнению СК, проблема нападения животных на людей обделена вниманием, а в некоторых субъектах власти игнорируют ее. Предупреждать трагедии необходимо путем ужесточения законодательства как на федеральном, так и региональном уровне, говорится в публикации. 

В Забайкальском крае, по данным СК, в прошлого году произошло как минимум пять случаев нападений бродячих собак на людей. Было возбуждено уголовное дело о халатности, следователи внесли представление губернатору, однако значимых мер власти не приняли.

Бастрыкин потребовал от подчиненных принять «исчерпывающие меры по расследованию подобных случаев».  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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