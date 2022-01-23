Бастрыкин поручил подготовить изменения в закон на фоне нападений собак на людей
После гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак в Забайкалье председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проанализировать аналогичные происшествия в регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства, сообщила пресс-служба СК.
«В предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности», — говорится в сообщении на сайте СК.
Ответственность для чиновников может быть в том числе уголовной. По мнению СК, проблема нападения животных на людей обделена вниманием, а в некоторых субъектах власти игнорируют ее. Предупреждать трагедии необходимо путем ужесточения законодательства как на федеральном, так и региональном уровне, говорится в публикации.
В Забайкальском крае, по данным СК, в прошлого году произошло как минимум пять случаев нападений бродячих собак на людей. Было возбуждено уголовное дело о халатности, следователи внесли представление губернатору, однако значимых мер власти не приняли.
Бастрыкин потребовал от подчиненных принять «исчерпывающие меры по расследованию подобных случаев».