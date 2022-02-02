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У образовательной платформы VK и «Ростелекома» обнаружили уязвимость

Через «Сферум» со школьниками могут связаться педофилы и наркоторговцы, опасаются родители
Анастасия Курилова Мария Истомина
Безопасность, защита персональных данных, а также доступность и использование качественных верифицированных материалов – это безусловный приоритет для сферы образования, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минпросвещения / Сергей Бобылев / ТАСС

Информационно-коммуникационная платформа для школьников и учителей «Сферум», которая была разработана по заказу правительства, имеет «дыры в безопасности», позволяющие кому угодно связаться, в том числе тайно, с любым школьником, зарегистрированным в сети, утверждают представители организации поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы за перемены» (создана летом 2020 г. в Санкт-Петербурге). И. о. директора организации Анастасия Лихобаба направила заявления с просьбой проверить платформу и остановить ее использование генеральному прокурору Игорю Краснову, руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву, министру просвещения Сергею Кравцову и министру цифрового развития Максуту Шадаеву (последние два ведомства курировали создание «Сферума»).

«Сферум» был презентован в марте 2021 г. с участием руководителей Минпросвещения и Минцифры. Платформу разработало и запустило ООО «Цифровое образование» – совместное предприятие VK (ранее – Mail.ru Group) и ПАО «Ростелеком» в соответствии с постановлением правительства «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды» от 2020 г. Разработчики объясняли, что «Сферум» делает обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Как рассказывал Кравцов, если ученик заболел, то с помощью «Сферума» он из дома может подключиться к трансляции урока, слушать учителя и делать домашнее задание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных