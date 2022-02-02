У образовательной платформы VK и «Ростелекома» обнаружили уязвимость

У образовательной платформы VK и «Ростелекома» обнаружили уязвимостьЧерез «Сферум» со школьниками могут связаться педофилы и наркоторговцы, опасаются родители
Информационно-коммуникационная платформа для школьников и учителей «Сферум», которая была разработана по заказу правительства, имеет «дыры в безопасности», позволяющие кому угодно связаться, в том числе тайно, с любым школьником, зарегистрированным в сети, утверждают представители организации поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы за перемены» (создана летом 2020 г. в Санкт-Петербурге). И. о. директора организации Анастасия Лихобаба направила заявления с просьбой проверить платформу и остановить ее использование генеральному прокурору Игорю Краснову, руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву, министру просвещения Сергею Кравцову и министру цифрового развития Максуту Шадаеву (последние два ведомства курировали создание «Сферума»).
«Сферум» был презентован в марте 2021 г. с участием руководителей Минпросвещения и Минцифры. Платформу разработало и запустило ООО «Цифровое образование» – совместное предприятие VK (ранее – Mail.ru Group) и ПАО «Ростелеком» в соответствии с постановлением правительства «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды» от 2020 г. Разработчики объясняли, что «Сферум» делает обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Как рассказывал Кравцов, если ученик заболел, то с помощью «Сферума» он из дома может подключиться к трансляции урока, слушать учителя и делать домашнее задание.