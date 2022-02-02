У образовательной платформы VK и «Ростелекома» обнаружили уязвимость

«Сферум» был презентован в марте 2021 г. с участием руководителей Минпросвещения и Минцифры. Платформу разработало и запустило ООО «Цифровое образование» – совместное предприятие VK (ранее – Mail.ru Group) и ПАО «Ростелеком» в соответствии с постановлением правительства «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды» от 2020 г. Разработчики объясняли, что «Сферум» делает обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Как рассказывал Кравцов, если ученик заболел, то с помощью «Сферума» он из дома может подключиться к трансляции урока, слушать учителя и делать домашнее задание.