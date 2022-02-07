Зачем при покупке автомобиля нужна дополнительная пометка о залоге

Сегодня установлен добровольный, а не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль в реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. «Такие сведения в ПТС не вносятся, в органы ГИБДД не передаются. Это не позволяет проверить автомобиль при его регистрации. А значит, покупатель не всегда может знать, что приобретает имущество, которое у него могут забрать, не вернув денег», – отметил спикер Госдумы.