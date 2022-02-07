Зачем при покупке автомобиля нужна дополнительная пометка о залоге

Зачем при покупке автомобиля нужна дополнительная пометка о залогеСпикер Госдумы Вячеслав Володин предложил наладить обмен данными между ГИБДД и нотариусами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать законопроект, защищающий покупателей от приобретения автомобилей с обременением. Для этого, отмечает Володин, необходимо усовершенствовать обмен данными между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, чтобы граждане могли проверить, не находится ли машина в залоге.
Как сообщил в своем Telegram-канале Володин, в Госдуму поступает много обращений на тему мошенничества при покупке автомобилей. Одна из схем касается транспорта, который находится в залоге. «Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением – чаще всего банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт. Если бывший владелец перестает выплачивать долг, предмет залога – транспортное средство – могут забрать», – пишет Володин.
Сегодня установлен добровольный, а не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль в реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. «Такие сведения в ПТС не вносятся, в органы ГИБДД не передаются. Это не позволяет проверить автомобиль при его регистрации. А значит, покупатель не всегда может знать, что приобретает имущество, которое у него могут забрать, не вернув денег», – отметил спикер Госдумы.
Законом предусматривается обязательная регистрация залоговых обязательств, возникших в отношении недвижимости, долей в капитале акционерных обществ, некоторых видов ценных бумаг, например именных, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Статьей 103.1 «Основ законодательства РФ о нотариате» предусмотрена возможность регистрации уведомления о залоге движимого имущества в реестре, но обязательными такие регистрационные действия не являются. «Соответственно, на сегодняшний день, приобретая автомобиль, покупатель по умолчанию принимает риски того, что в его отношении может быть установлено обременение в виде залога», – говорит Федюкин.
По словам автоюриста Дмитрия Славнова, некоторые способы проверки существуют и сейчас – это сайт реестра залогов, а также такие сервисы, как «Автотека», «Автобот», «Автокод» и др. «Многие люди не знают, как и где проверять, и поэтому попадаются на удочку мошенников», – считает Славнов. Федюкин добавляет, что подобные сервисы, как правило, используют информацию, имеющуюся в государственных реестрах, а там ее в отношении конкретного автомобиля может и не оказаться.
Сейчас в базы ничто не мешает вносить сведения о залоге, у этого предложения нет никаких минусов, говорит автор проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская. «Если наладят гибкую систему работы, которая будет позволять внести отметку, а после погашения долга снять ее, это для многих людей исключит возможность беды, – считает Лисовская. – Понятно, что это дополнительная волокита, нужно подключать к этой системе банки, но для потребителя это было бы лучше».
Поправки в законодательство нужны, потому что сейчас нет никакой ответственности для банкиров и других структур, например коллекторских агентств, которые не заносят сведения о залогах в реестр уведомлений о залоге движимого имущества, говорит президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, часто новым собственникам приходится в суде доказывать свою добросовестность. «Эта система принесла колоссальные проблемы десяткам тысяч российских автовладельцев», – подчеркивает Шапарин.