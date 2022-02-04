Российский авторынок начал год с падения продаж

Российский авторынок начал год с падения продажЛучше ситуация в ближайшие месяцы не станет
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в январе 2022 г. снизились на 3,7% по сравнению с январем 2021 г., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего было продано 91 662 машины.
Традиционные лидеры рынка – «АвтоВАЗ» и Kia – просели наиболее существенно: на 17% (до 18 045 автомобилей) и 18% (до 12 321 авто) соответственно. Чуть лучше себя чувствует Hyundai, рост продаж составил 4% до 11 356 машин. Renault оказался хуже рынка: -7%, 7938 машин, а Toyota, наоборот, значительно лучше – рост составил 15%, в январе было продано 6126 автомобилей японской марки.
Китайские марки уже вплотную приблизились к лидерам продаж. Haval оказался по итогам января на девятой строчке (3169 единиц, +102%), следом за ним, на десятом месте Chery (2820 авто, +47%). Если к продажам последнего прибавить сколько продал суббренд Chery – Exeed (806 машин), то вместе они обгонят Haval и займут лидирующие позиции среди китайских автоконцернов на российском рынке.
Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель обращает внимание на существенное (15%) сокращение продаж коммерческой техники. По его словам, это произошло из–за снижения деловой активности в период новогодних каникул.
«В результате возврата ввозной таможенной пошлины на электромобили в размере 15% мы наблюдаем рост цен на них для конечного потребителя. Как и прогнозировалось, мы не ожидаем быстрого восстановления рынка в этом году, но надеемся, что преобладающий сегодня тренд изменится во втором полугодии», – приводит его слова ассоциация.
По словам представителя ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД), ситуация с дефицитом автомобилей постепенно идет на спад, но не из–за того, что машин стало больше, а из–за снижения покупательской активности населения. «Пока ожидаем снижения продаж в I квартале, но к концу года надеемся на улучшение ситуации», – сказал собеседник «Ведомостей».
На данный момент на рынке нет признаков того, что ситуация может измениться к лучшему в течение ближайших месяцев, сказал председатель правления «Авилона» Андрей Павлович. По его словам, дефицит автомобилей по–прежнему сохраняется и, скорее всего, к середине года объемы поставок будут скромнее, чем в аналогичный период 2021 г. Нехватка микрочипов и запчастей остается и даже усиливается, отмечает он.
«Цены на автомобили 2022 г. выпуска были проиндексированы в среднем на 3%. Это традиционное повышение в начале года, которое, в основном, произошло на фоне инфляции и смены модельного года. Отмечу, что цены на автомобили из наличия не изменились. По нашим прогнозам, в первом полугодии автомобили могут подорожать на 3–5%, в том числе под влиянием общемирового повышения стоимости сырья, логистических услуг и т. д.», – сказал Павлович «Ведомостям».
Цены на авто будут объективно расти, потому что растут цены на материалы – железо, полимеры, каучук, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценке, этот рост будет не меньше 10% до конца года. Доступность машин на рынке будет зависеть от второго полугодия, говорит эксперт, поскольку непонятно, в какие сроки Bosch достроит обещанный завод по производству полупроводников в Европе. По его словам, строительство будет продолжаться как минимум до осени 2022 г. Поэтому в первом полугодии ожидается падение рынка на 4–6%, а что будет во втором – пока неясно, сказал Бургазлиев «Ведомостям».