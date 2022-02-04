Российский авторынок начал год с падения продаж

Цены на авто будут объективно расти, потому что растут цены на материалы – железо, полимеры, каучук, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценке, этот рост будет не меньше 10% до конца года. Доступность машин на рынке будет зависеть от второго полугодия, говорит эксперт, поскольку непонятно, в какие сроки Bosch достроит обещанный завод по производству полупроводников в Европе. По его словам, строительство будет продолжаться как минимум до осени 2022 г. Поэтому в первом полугодии ожидается падение рынка на 4–6%, а что будет во втором – пока неясно, сказал Бургазлиев «Ведомостям».