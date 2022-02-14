Валиеву допустили до Олимпиады, но не оправдали в употреблении допинга

Поддерживать Валиеву призывает Олимпийский комитет России. «Что мы точно знаем и что мы точно можем – так это болеть за нее завтра, потом в четверг со всей силой нашей энергетики. От души, от сердца. До слез. Теперь уже наших с вами слез радости за нее», – говорится в официальном Telegram-аккаунте организации.