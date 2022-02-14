Валиеву допустили до Олимпиады, но не оправдали в употреблении допинга

Валиеву допустили до Олимпиады, но не оправдали в употреблении допингаСпортивная сага с 15-летней россиянкой в главной роли может растянуться на месяцы
Действующая чемпионка России и Европы Камила Валиева примет участие в женском одиночном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Об этом стало известно сегодня, когда выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) закончила рассматривать дело россиянки.
Завтра, 15 февраля, фигуристки представят короткие программы. Произвольная состоится 17 февраля. В этот день будет определена чемпионка – по сумме двух выступлений.
Решение суда
CAS отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU). Ранее все три организации пытались оспорить снятие с Валиевой временного отстранения от участия в Олимпиаде.
25 декабря прошлого года фигуристка сдала допинг-тест. 7 февраля Стокгольмская лаборатория WADA заявила, что он дал положительный результат на триметазидин – препарат, запрещенный для спортсменов. 8 февраля Валиева в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла командный турнир пекинских Игр. Российское национальное антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило фигуристку. Но 9 февраля сняло отстранение – легальность этого снятия и пытались оспорить МОК, WADA и ISU.
На заседании CAS не рассматривался вопрос виновности или невиновности Валиевой в употреблении запрещенных веществ. Выездная панель суда решала лишь, может фигуристка участвовать в личном турнире Олимпиады или нет.
CAS выпустил отдельный пресс-релиз, в котором объяснил мотивы допуска Камилы до соревнований. В преамбуле суд отметил, что располагает «очень ограниченным количеством фактов» по делу, поэтому в первую очередь принял во внимание обстоятельства, которые не нуждаются в доказательствах.
Первое из них: Валиевой еще не исполнилось 16 лет – в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом спортсмены младше этого возраста являются «защищенными лицами» и в случае нарушений подвергаются более мягким санкциям.
Во-вторых, арбитры выездной панели сочли, что дисквалификация принесла бы «непоправимый вред» спортсменке, которая не сдавала положительных допинг-проб во время Олимпиады.
В-третьих, CAS учел временные пробелы в деле фигуристки: Валиева сдала анализы в конце декабря, а о том, что они положительные, стало известно только через полтора месяца. Позднее уведомление, по заявлению CAS, «помешало спортсменке установить определенные юридические требования в свою пользу».
На третий пункт ответило WADA. Агентство сообщило, что РУСАДА не отметило образец пробы Валиевой как приоритетный. По этой причине шведская лаборатория и не стала проверять анализы в оперативном режиме.
В обязанности выездной панели CAS не входило вынесение окончательного решения по делу Валиевой. Эксперты не обсуждали и справедливость результатов в командном олимпийском турнире по фигурному катанию. Оба вопроса будут выделены в отдельное производство и решатся позднее. Когда именно – неизвестно.
Говорить о дальнейших судах рано
Существенным образом на ход всего дела может повлиять вскрытие пробы Б, которого еще не произошло (вторая пробирка с анализами, взятыми в тот же день, что и проба А. Ее вскрывают, если спортсмен хочет оспорить результат из пробы А и подает апелляцию. – «Ведомости»).
Защита Валиевой тоже не берется прогнозировать сроки. «Пока мы желаем Камиле удачи завтра на соревнованиях. Будем держать за нее кулачки, надеемся, что все у нее получится. А дальше уже будем смотреть по дальнейшим правовым шагам», – заявила «Матч ТВ» Анна Козьменко, представитель швейцарской юридической компании Schellenberg Winter, которая отстаивает права фигуристки в суде.
На расследование допинговых скандалов, как правило, уходят месяцы работы уполномоченных органов. Например, бобслеистка Надежда Сергеева, у которой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в микродозе обнаружили тот же триметазидин, потратила на доказывание своей невиновности семь месяцев. Россиянке удалось убедить CAS, что запрещенное вещество попало в ее организм по вине производителя разрешенной биодобавки.
Еще один пример – лыжник Александр Легков. Россиянин выиграл 50-километровый марафон на Олимпиаде в Сочи-2014. В конце декабря 2016 г. он был временно отстранен от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. МОК понадобилось 10 месяцев на то, чтобы официально признать вину Легкова – на его пробирке обнаружили следы вскрытия. Однако 1 февраля 2018 г. в организации пересмотрели результаты расследования, дисквалификацию Александра посчитали необоснованной и отменили.
Не добавляет определенности и реакция участников процесса. Международное агентство тестирования (ITA) отказалось предоставлять комментарии, ограничившись дежурными словами о том, что разбирательства будут продолжены. В ISU заявили, что ждут от CAS весь комплект документов для формирования взвешенной оценки.
Поддержка Валиевой
В Кремле, напротив, приветствовали вердикт арбитров CAS. «Мы, как и все, рады, что все-таки Камила сможет продолжить свое участие в индивидуальном зачете», – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Поддерживать Валиеву призывает Олимпийский комитет России. «Что мы точно знаем и что мы точно можем – так это болеть за нее завтра, потом в четверг со всей силой нашей энергетики. От души, от сердца. До слез. Теперь уже наших с вами слез радости за нее», – говорится в официальном Telegram-аккаунте организации.
Вчера на билбордах и фасадах нескольких зданий Москвы появились фотографии фигуристки с надписью «Камила, мы с тобой».
Активно в поддержке Валиевой участвуют бывшие фигуристы и действующие тренеры. Александр Жулин в личном аккаунте Instagram посвятил Валиевой отдельный пост. При этом Жулин не отметил успех танцевальной пары, наставником которой является, – сегодня рано утром его подопечные Никита Кацалапов и Виктория Синицына завоевали серебряную медаль.
В то же время Кацалапов, Синицына и все другие победители и призеры Олимпиады в командных соревнованиях пострадали из-за дела Валиевой совсем не косвенно: на фоне разбирательства МОК отменил церемонию награждения, которую до этого несколько раз переносил. Если Валиева попадет в число трех лучших фигуристок одиночного турнира, им тоже не будут вручать медали в торжественной обстановке.
«Я думаю, все-таки решение МОК – это не попытка давления, а попытка найти компромисс, соблюдая интересы других спортсменов, – цитирует руководителя спортивной практики юридической группы Clever Consult Анну Анцелиович «Ведомости. Спорт». – Думаю, те же американцы не хотят публично получать серебряные медали, понимая, что есть шанс, что им все-таки достанется золото. В МОК, скорее всего, боятся дальнейших претензий со стороны национальных олимпийских комитетов. Так как церемония награждения – это все-таки не юридическая процедура, в отличие, например, от оглашения результатов, а носит более зрелищный характер, то я не вижу, как можно было бы оспорить решение организатора соревнований не проводить церемонию. Решение о чествовании победителей входит в компетенцию МОК».
В турнире одиночниц на Играх в Пекине примут участие еще две российские фигуристки, и обе считаются претендентками на медали. Александра Трусова выигрывала бронзу чемпионата мира и дважды становилась третьей на чемпионате Европы. Анна Щербакова – трехкратная чемпионка России и чемпионка мира в командных соревнованиях.
Перед Олимпиадой именно турнир фигуристок считался самой перспективной дисциплиной для российской команды. Валиева, Щербакова и Трусова котировались как основные фавориты Игр, и именно их ожидали увидеть вместе на одном пьедестале.