А был ли допинг? Как дело фигуристки Валиевой стало главным сюжетом Олимпиады

А был ли допинг? Как дело фигуристки Валиевой стало главным сюжетом ОлимпиадыОфициальные лица называют новости о допинге слухами
Старт хоккейного турнира, жуткая травма чешской сноубордистки, бронзовая медаль Семена Елистратова в шорт-треке – все события вчерашнего олимпийского дня померкли на фоне новостей о возможном допинге в российском фигурном катании.
Заподозрить неладное можно было еще несколько дней назад. В понедельник утром, 7 февраля, российские фигуристы выиграли соревнования в командном турнире. Вечером того же дня должна была состояться церемония их награждения. Однако за два часа до начала мероприятие перенесли на вторник, а позднее и вовсе – на неопределенный срок.
9 февраля портал Inside the Games (ITG), специализирующийся на олимпийской тематике, опубликовал новость о том, что причиной переноса церемонии стали проблемы с допинг-тестом у одного из российских участников командного турнира. К вечеру онлайн-издание назвало имя спортсменки, к чьим анализам возникли дополнительные вопросы, – ею оказалась 15-летняя Камила Валиева.
ITG подчеркнул, что именно возраст делает ситуацию Валиевой особенной. До 16 лет спортсмены по регламенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) являются «защищенными лицами». То есть даже если Камила нарушила правила, она не может быть официально идентифицирована как виновная и избежит сурового наказания. Но в таком случае основные юридические претензии возникнут по отношению к ее окружению.
Международный союз конькобежцев (ISU) ответил на публикацию ITG пресс-релизом. В комментарии задержку награждения российских фигуристов объяснили необходимостью провести юридическую консультацию с Международным олимпийским комитетом (МОК). В WADA отказались от комментариев.
Тем не менее медиа продолжили собственное расследование. The Guardian сообщил, что вещество, найденное в допинг-пробе россиянки, не способствует улучшению спортивных результатов. «Спорт-экспресс» заявил, что в пробе Валиевой обнаружены следы препарата, помогающего при проблемах с сердцем. Затем заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов уточнил, что этим препаратом был триметазидин. Он применяется при приступах стенокардии и для улучшения притока крови к сердцу.
Сегодня с 6:00 по московскому времени МОК проводил брифинг для журналистов по поводу задержки церемонии награждения фигуристов. «Я не буду комментировать все слухи, – высказался руководитель пресс-службы МОК Марк Адамс. – У нас возникла ситуация, для которой нужна консультация. Что касается слухов о допинге – это спекуляция».
Министерство спорта РФ накануне также призвало не торопиться с выводами. «Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации», – сообщило ведомство в пресс-релизе.
Валиева во время брифинга МОК готовилась к тренировке. Это значит, что МОК не накладывал на спортсменку никаких санкций, в том числе не стал временно отстранять ее. В противном случае она бы не смогла попасть на олимпийские объекты в качестве участника соревнований. Во время тренировки Валиева полностью откатала конкурсную программу, она дважды упала с четверных прыжков. От общения с прессой Камила отказалась.
До сих пор неизвестно, принимала ли Валиева триметазидин. Но в анализах российских спортсменов следы этого препарата уже встречались. После Олимпиады-2018 Спортивный арбитражный суд (CAS) обвинил в его использовании бобслеистку Надежду Сергееву. При этом анализ показал крайне низкую концентрацию вещества. В результате разбирательств представители Сергеевой выяснили, что триметазидин попал в ее организм через разрешенную аминокислоту для подпитки мышц, в которой содержалось небольшое количество запрещенного вещества. Санкцию на использование аминокислоты Сергеева получила у ФМБА. Позднее она подала в суд на организацию и доказала, что ее вины в применении препарата нет. Международная федерация бобслея приняла доводы Сергеевой. Сейчас россиянка находится в Пекине и готовится ко вторым Играм в своей карьере. Ее результаты на Олимпиаде-2018 не были восстановлены.
В случае если вина Валиевой в употреблении запрещенных веществ будет доказана, результаты российской сборной по фигурному катанию в командном турнире, скорее всего, не будут аннулированы полностью. По регламенту ISU из общего результата вычитаются только показатели виновного спортсмена. Однако многое зависит от степени присутствия запрещенного вещества в организме и времени его обнаружения. «Чемпионат» утверждает, что Валиева сдала положительную пробу в декабре во внесоревновательный период и в микродозе – эти обстоятельства в допинговых делах обычно считаются смягчающими. Но аналогичных примеров в истории фигурного катания нет: командный турнир появился в олимпийской программе только на Играх в Сочи в 2014 г. А с учетом статуса спортсменки, определяемого ее возрастом, предсказать возможное наказание еще сложнее.
Камила Валиева считается сильнейшей фигуристкой мира на данный момент. Она выиграла оба предыдущих крупных турнира 2022 г. – чемпионаты России и Европы. Валиева является действующей обладательницей мировых рекордов в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов. Она одна из двух фигуристок в истории, которой удалось исполнить четверной тулуп на международных соревнованиях (ранее это сделала Александра Трусова).
На Олимпийских играх 2022 г. Валиева выступила в двух прокатах. В рамках командного турнира она победила и в короткой, и в произвольной программах.
Если Валиева сохранит за собой право на участие в Олимпийских играх, то выступит в турнире одиночниц. 15 февраля в Пекине фигуристки откатают короткие программы, а 17 февраля – произвольные, тогда и решится судьба медалей. Основные соперницы Валиевой – две другие россиянки: Анна Щербакова и Александра Трусова.
Следующий крупный старт в фигурном катании после Олимпиады – чемпионат мира. Он пройдет с 21 по 27 марта во французском Монпелье.