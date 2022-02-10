А был ли допинг? Как дело фигуристки Валиевой стало главным сюжетом Олимпиады

До сих пор неизвестно, принимала ли Валиева триметазидин. Но в анализах российских спортсменов следы этого препарата уже встречались. После Олимпиады-2018 Спортивный арбитражный суд (CAS) обвинил в его использовании бобслеистку Надежду Сергееву. При этом анализ показал крайне низкую концентрацию вещества. В результате разбирательств представители Сергеевой выяснили, что триметазидин попал в ее организм через разрешенную аминокислоту для подпитки мышц, в которой содержалось небольшое количество запрещенного вещества. Санкцию на использование аминокислоты Сергеева получила у ФМБА. Позднее она подала в суд на организацию и доказала, что ее вины в применении препарата нет. Международная федерация бобслея приняла доводы Сергеевой. Сейчас россиянка находится в Пекине и готовится ко вторым Играм в своей карьере. Ее результаты на Олимпиаде-2018 не были восстановлены.