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ФФКР подтвердила участие Камилы Валиевой в Олимпиаде

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Российская фигуристка Камила Валиева не была отстранена от участия в личных соревнованиях на Олимпиаде-2022 в Пекине, заявила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Ольга Ермолина.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета», — приводит ТАСС слова Ермолиной. Комитет также должен определиться с датой вручения медалей в командном турнире, добавила она.

В понедельник, 7 февраля, сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. 15-летняя фигуристка заняла первое место в обеих программах, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 — в произвольной.

Запланированную на четверг церемонию награждения фигуристов перенесли на неопределенное время. Издание Inside The Games сообщало, что это может быть связано с сомнительным допинг-тестом Валиевой, который был сдан еще до начала соревнований. По правилам WADA, Валиеву из-за несовершеннолетнего возраста официально не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил.

Источники «Спорт-Экспресса» утверждали, что сборная России по фигурному катанию может лишиться золотых медалей, а Валиева точно не выступит в личном турнире, однако позже издание удалило заметку и подчеркнуло, что эта информация пока не подтверждается.

Официальный представитель МОК назвал сообщения о возможном нарушении Валиевой антидопинговых правил спекуляциями. 15 февраля состоятся прокаты короткой программы у женщин-фигуристок, где россиянка заявлена для участия.

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды во всех программах — короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме баллов (272,71).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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