ФФКР подтвердила участие Камилы Валиевой в Олимпиаде
Российская фигуристка Камила Валиева не была отстранена от участия в личных соревнованиях на Олимпиаде-2022 в Пекине, заявила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Ольга Ермолина.
«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета», — приводит ТАСС слова Ермолиной. Комитет также должен определиться с датой вручения медалей в командном турнире, добавила она.
В понедельник, 7 февраля, сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. 15-летняя фигуристка заняла первое место в обеих программах, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 — в произвольной.
Запланированную на четверг церемонию награждения фигуристов перенесли на неопределенное время. Издание Inside The Games сообщало, что это может быть связано с сомнительным допинг-тестом Валиевой, который был сдан еще до начала соревнований. По правилам WADA, Валиеву из-за несовершеннолетнего возраста официально не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил.
Источники «Спорт-Экспресса» утверждали, что сборная России по фигурному катанию может лишиться золотых медалей, а Валиева точно не выступит в личном турнире, однако позже издание удалило заметку и подчеркнуло, что эта информация пока не подтверждается.
Официальный представитель МОК назвал сообщения о возможном нарушении Валиевой антидопинговых правил спекуляциями. 15 февраля состоятся прокаты короткой программы у женщин-фигуристок, где россиянка заявлена для участия.
Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды во всех программах — короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме баллов (272,71).