ФФКР подтвердила участие Камилы Валиевой в Олимпиаде

Запланированную на четверг церемонию награждения фигуристов перенесли на неопределенное время. Издание Inside The Games сообщало, что это может быть связано с сомнительным допинг-тестом Валиевой, который был сдан еще до начала соревнований. По правилам WADA, Валиеву из-за несовершеннолетнего возраста официально не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил.