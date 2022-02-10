В МОК назвали спекуляцией сообщения о допинг-тесте фигуристки Валиевой

Накануне церемонию награждения фигуристов перенесли на неопределенное время. До сих пор не последовало ни одного официального комментария ни от МОК, ни от Всемирного антидопингового агентства (WADA), ни от Международного союза конькобежцев. Издание Inside The Games сообщало, что это может быть связано с сомнительным допинг-тестом Валиевой, который был сдан еще до начала соревнований. По правилам WADA, Валиева является «защищенным лицом» из-за несовершеннолетнего возраста, поэтому официально ее не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил.