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Общество

В МОК назвали спекуляцией сообщения о допинг-тесте фигуристки Валиевой

Ведомости

Сообщения о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой является спекуляцией, заявил представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Как вы понимаете, я не собираюсь комментировать спекуляции, я с ними знаком. Эти спекуляции продолжатся», — сказал Адамс журналистам (трансляция брифинга велась онлайн).

По его словам, ситуация имеет «юридические последствия», но комментировать их сейчас было бы неуместно. Он напомнил, что МОК делегировал тестирование на допинг и наложение санкций на спортсменов Международному агентству по тестированию (ITA) и Спортивный арбитражный суд, чтобы избежать возможного конфликта интересов.

В понедельник, 7 февраля, сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. В заключительном виде — произвольной программе у женщин — 15-летняя россиянка заняла первое место, набрав 178,92 балла и опередив представительниц Японии и Канады.

Накануне церемонию награждения фигуристов перенесли на неопределенное время. До сих пор не последовало ни одного официального комментария ни от МОК, ни от Всемирного антидопингового агентства (WADA), ни от Международного союза конькобежцев. Издание Inside The Games сообщало, что это может быть связано с сомнительным допинг-тестом Валиевой, который был сдан еще до начала соревнований. По правилам WADA, Валиева является «защищенным лицом» из-за несовершеннолетнего возраста, поэтому официально ее не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил.

Источники «Спорт-Экспресс» утверждали, что сборная России по фигурному катанию может лишиться золотых медалей, а Валиева точно не выступит в личном турнире, однако позже издание удалило заметку и подчеркнуло, что эта информация пока не подтверждается.

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина отказалась от комментариев. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал всех дождаться официального заявления от МОК или спортивных чиновников и не обращать внимания на спекуляции в СМИ.

Ранее по теме: «Спорт-Экспресс» сообщил о риске лишения сборной РФ золотых медалей Олимпиады

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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