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На Олимпиаде в Пекине перенесли церемонию награждения фигуристов

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Церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине перенесли на неопределенное время, сообщил журналистам официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, передает ТАСС. 7 февраля сборная России по фигурному катанию выиграла золото в командных соревнованиях. 

«Я не могу почти ничего сказать об этом. Единственное, что нам известно, что требуется консультация по юридическим вопросам с федерацией. Как только появятся какие-то свежие данные, мы тут же вам сообщим», — сказал Адамс.

Церемония награждения командного турнира по фигурному катанию должна была состояться во вторник, 8 февраля, однако была перенесена.

По данным издания Inside The Games, перенос церемонии награждения может быть связана с допинг-тестами российских спортсменов, которые сдали их еще до начала Олимпийских игр. Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина отказалась от комментариев. 

«Ждем официальной информации по этому вопросу», — сказала она агентству ТАСС. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил агентству «РИА Новости», что не стоит верить информации СМИ о подозрительном допинг-тесте фигуриста из РФ на Олимпийских играх-2022. 

Зимние олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают под флагом Олимпийского комитета России. Сборная занимает первое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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