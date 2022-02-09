На Олимпиаде в Пекине перенесли церемонию награждения фигуристов
Церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине перенесли на неопределенное время, сообщил журналистам официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, передает ТАСС. 7 февраля сборная России по фигурному катанию выиграла золото в командных соревнованиях.
«Я не могу почти ничего сказать об этом. Единственное, что нам известно, что требуется консультация по юридическим вопросам с федерацией. Как только появятся какие-то свежие данные, мы тут же вам сообщим», — сказал Адамс.
Церемония награждения командного турнира по фигурному катанию должна была состояться во вторник, 8 февраля, однако была перенесена.
По данным издания Inside The Games, перенос церемонии награждения может быть связана с допинг-тестами российских спортсменов, которые сдали их еще до начала Олимпийских игр. Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина отказалась от комментариев.
Зимние олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают под флагом Олимпийского комитета России. Сборная занимает первое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады.