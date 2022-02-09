«Спорт-Экспресс» сообщил о риске лишения сборной РФ золотых медалей Олимпиады

Издание уточнило, что решение по делу Валиевой еще не принято и ее могут признать невиновной в нарушении допинговых правил, так как в ее тестах нашли кардиологический препарат триметазидин. В случае если вина спортсменки не будет доказана, никаких последствий для сборной России не будет. Заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по этому поводу ожидается в четверг, 10 февраля.