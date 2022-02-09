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«Спорт-Экспресс» сообщил о риске лишения сборной РФ золотых медалей Олимпиады

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Сборная России по фигурному катанию может лишиться золотых медалей в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине из-за «сомнительного» допинг-теста Камиллы Валиевой, сообщает издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники. При этом позже издание удалило заметку и подчеркнуло, что данная информация пока не находит подтверждения.

Издание уточнило, что решение по делу Валиевой еще не принято и ее могут признать невиновной в нарушении допинговых правил, так как в ее тестах нашли кардиологический препарат триметазидин. В случае если вина спортсменки не будет доказана, никаких последствий для сборной России не будет. Заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по этому поводу ожидается в четверг, 10 февраля.

Ранее сегодня портал Inside the Games сообщил о консультациях между несколькими юридическими сторонами на эту тему, которые могут затянуться до четверга. Если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, за этим последует наказание, которое не будет «жестким» из-за ее возраста (спортсменке 15 лет).

7 февраля фигуристы сборной России завоевали золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. В состав команды входили Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на люду) и Камила Валиева (женское одиночное катание). Новые соревнования должны начаться 15 февраля с короткой программы, за которой 17 февраля последует произвольная программа.

Утром 9 февраля официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил о переносе церемонии награждения на неопределенный срок. Он подчеркнул, что не может предоставить журналистам официальную информацию. Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина отказалась от комментариев. На ситуацию обратили внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал всех дождаться официального заявления от МОК или спортивных чиновников и не обращать внимания на спекуляции в СМИ.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают под флагом Олимпийского комитета России. На сегодняшний день сборная России занимает восьмое место в общем зачете. Всего спортсмены завоевали две золотые медали, три серебряные, шесть бронзовых.

Ранее по теме: Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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