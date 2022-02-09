Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине
Россиянин Семен Елистратов занял третье место в шорт-треке на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пекине, передает «РИА Новости». Эта награда стала одиннадцатой на счету сборной России на текущих соревнованиях.
Елистратов уступил победителю забега, южнокорейцу Хван Дэ Хону, 0,048 секунды. Серебряную медаль завоевал канадец Стивен Дюбуа. Его преимущество перед россиянином определил фотофиниш. Следующим этапом соревнований станет забег женщин на дистанции 1000 метров.
Семен Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 г. в эстафете и бронзовым призером Олимпиады в Пекине в забеге на 1500 метров. На его счету также победа на чемпионате мира в Москве в 2015 г. и 14 золотых медалей чемпионатов Европы.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. На сегодняшний день сборная России, которая выступает под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР), занимает восьмое место в общем зачете. Всего спортсмены завоевали две золотые медали, три серебряные, шесть бронзовых. В тройку стран-лидеров входят Германия, Норвегия и Швеция.