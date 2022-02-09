Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине

Семен Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 г. в эстафете и бронзовым призером Олимпиады в Пекине в забеге на 1500 метров. На его счету также победа на чемпионате мира в Москве в 2015 г. и 14 золотых медалей чемпионатов Европы.