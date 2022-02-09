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Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине

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Россиянин Семен Елистратов занял третье место в шорт-треке на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пекине, передает «РИА Новости». Эта награда стала одиннадцатой на счету сборной России на текущих соревнованиях.

Елистратов уступил победителю забега, южнокорейцу Хван Дэ Хону, 0,048 секунды. Серебряную медаль завоевал канадец Стивен Дюбуа. Его преимущество перед россиянином определил фотофиниш. Следующим этапом соревнований станет забег женщин на дистанции 1000 метров.

Семен Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 г. в эстафете и бронзовым призером Олимпиады в Пекине в забеге на 1500 метров. На его счету также победа на чемпионате мира в Москве в 2015 г. и 14 золотых медалей чемпионатов Европы.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. На сегодняшний день сборная России, которая выступает под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР), занимает восьмое место в общем зачете. Всего спортсмены завоевали две золотые медали, три серебряные, шесть бронзовых. В тройку стран-лидеров входят Германия, Норвегия и Швеция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных