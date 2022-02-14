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Синицина и Кацалапов завоевали серебро Олимпиады в танцах на льду

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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине, сообщил ТАСС.

В сумме Синицина и Кацалапов набрали 220,51 балла за ритм-танец и произвольный танец. Золото выиграли французские фигуристы Гарбиэла Пападакис и Гийом Сизерон: они установили новый рекорд по сумме программ, получив 226,98 балла. Третьими стали спортсмены из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью с 218,02 балла.

Россия занимает шестое место в общекомандном зачете Олимпийских игр. Российские спортсмены выиграли четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

Российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире Олимпиады. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля, однако ее перенесли из-за положительного теста на допинг у Камилы Валиевой.

Ранее по теме: А был ли допинг? Как дело фигуристки Валиевой стало главным сюжетом Олимпиады

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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