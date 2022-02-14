Синицина и Кацалапов завоевали серебро Олимпиады в танцах на льду

В сумме Синицина и Кацалапов набрали 220,51 балла за ритм-танец и произвольный танец. Золото выиграли французские фигуристы Гарбиэла Пападакис и Гийом Сизерон: они установили новый рекорд по сумме программ, получив 226,98 балла. Третьими стали спортсмены из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью с 218,02 балла.