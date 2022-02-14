Синицина и Кацалапов завоевали серебро Олимпиады в танцах на льду
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине, сообщил ТАСС.
В сумме Синицина и Кацалапов набрали 220,51 балла за ритм-танец и произвольный танец. Золото выиграли французские фигуристы Гарбиэла Пападакис и Гийом Сизерон: они установили новый рекорд по сумме программ, получив 226,98 балла. Третьими стали спортсмены из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью с 218,02 балла.
Россия занимает шестое место в общекомандном зачете Олимпийских игр. Российские спортсмены выиграли четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.
🥈🥈— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 14, 2022
С Е Р Е Б Р О !!!
Никита Кацалапов и Виктория Синицина становятся серебряными призёрами Олимпийских игр в Пекине!
Поздравляем нашу пару👏#Beijing2022 pic.twitter.com/Wpmtv5R5Iw
Российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире Олимпиады. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля, однако ее перенесли из-за положительного теста на допинг у Камилы Валиевой.