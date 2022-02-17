ФСИН закупает устройства против утечек информации со служебных компьютеров

Госдума одобрила законопроект о противодействии пыткам

Госдума 16 февраля приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за пытки. Документ был внесен в конце 2021 г. сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Документ усиливает наказание за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302), а также запугивание (для этого корректируется ст. 286 УК о превышение должностных полномочий). Кроме того, в ст. 302 УК (принуждение к даче показаний) вводится новый субъект преступления – сотрудник правоохранительного органа.