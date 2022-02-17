ФСИН закупает устройства против утечек информации со служебных компьютеров

ФСИН закупает устройства против утечек информации со служебных компьютеровТюремное ведомство хочет потратить на это 250 млн рублей
Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН разместил на портале госзакупок заявку на устройства для компьютера, отслеживающие, кто и как именно пользуется хранящимися там данными. Официально это названо «средствами защиты информации от несанкционированного доступа для работы с конфиденциальной информацией».
В техзадании говорится, что комплексы средств доверенной загрузки доступа (СДЗ) должны иметь функции идентификации и аутентификации пользователей, сторожевого таймера, вести журнал регистрации событий, которые происходят с устройством, а также разграничивать доступ к файлам для пользователей, уничтожать файлы после их удаления и очищать внешние записывающие устройства. Начальная цена закупки составляет 252 млн руб., за эти деньги ФСИН рассчитывает получить 10 770 устройств.
«Ведомости» направили запрос во ФСИН.
СДЗ, устанавливаемые на компьютеры, окончательно проблему утечки информации не решают, говорит технический директор общественной организации «Роскомсвобода» Станислав Шакиров. Средства защиты, о которых идет речь, могут накладывать ограничения на использование внешних носителей (флэш-карты и т. д.) и при правильной настройке и организационной работе могут предотвратить или зафиксировать кражу данных, отмечает он.
Госдума одобрила законопроект о противодействии пыткам
Госдума 16 февраля приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за пытки. Документ был внесен в конце 2021 г. сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Документ усиливает наказание за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302), а также запугивание (для этого корректируется ст. 286 УК о превышение должностных полномочий). Кроме того, в ст. 302 УК (принуждение к даче показаний) вводится новый субъект преступления – сотрудник правоохранительного органа.
Очевидно, что закупка связана с утечками видеоархивов ФСИН, опубликованных в 2021 г. проектом Gulagu.net, на которых запечатлены пытки заключенных, говорит адвокат, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Пастухов. Сказать, что средства защиты информации не нужны ФСИН, невозможно, подчеркивает он, при этом важно, чтобы она была доступна общественному контролю.
Член СПЧ Игорь Каляпин уверен, что ФСИН объяснит закупки, ведь на серверах и камерах много личной информации и о заключенных, и о сотрудниках, которая требует защиты. Член СПЧ Андрей Бабушкин полагает, что ФСИН должна стремиться к максимальной открытости.