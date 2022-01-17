Госдума планирует принять законопроект о наказании за пытки в колониях весной

«Ещё один ожидаемый законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки. Надо сделать все, чтобы наказание за это тяжелое преступление было адекватным и неотвратимым… Завтра законопроект, который подготовили наши коллеги, также будет обсуждаться на экспертном совете "Единой России". Тщательно подработаем и примем его в эту весеннюю сессию», — сообщил Турчак (цитата по «РИА Новости»).