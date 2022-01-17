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Госдума планирует принять законопроект о наказании за пытки в колониях весной

Ведомости

Госдума примет законопроект о наказании за пытки арестованных и заключенных в СИЗО и тюрьмах этой весной, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании президиума фракции ЕР в Госдуме.

«Ещё один ожидаемый законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки. Надо сделать все, чтобы наказание за это тяжелое преступление было адекватным и неотвратимым… Завтра законопроект, который подготовили наши коллеги, также будет обсуждаться на экспертном совете "Единой России". Тщательно подработаем и примем его в эту весеннюю сессию», — сообщил Турчак (цитата по «РИА Новости»).

В начале октября проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре ресурс сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.

25 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост замглавы МВД Аркадия Гостева. В Кремле заявляли, что Калашников сам подал рапорт об уходе в отставку.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин сообщил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток заключенных в местах лишения свободы, более десяти человек уволены. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что по делу о пытках в саратовской тюремной больнице привлекли к ответственности шесть человек.

Ранее по теме: Бастрыкин сообщил о привлечении шести человек за пытки в саратовской колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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