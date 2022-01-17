Госдума планирует принять законопроект о наказании за пытки в колониях весной
Госдума примет законопроект о наказании за пытки арестованных и заключенных в СИЗО и тюрьмах этой весной, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании президиума фракции ЕР в Госдуме.
«Ещё один ожидаемый законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки. Надо сделать все, чтобы наказание за это тяжелое преступление было адекватным и неотвратимым… Завтра законопроект, который подготовили наши коллеги, также будет обсуждаться на экспертном совете "Единой России". Тщательно подработаем и примем его в эту весеннюю сессию», — сообщил Турчак (цитата по «РИА Новости»).
В начале октября проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре ресурс сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
25 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост замглавы МВД Аркадия Гостева. В Кремле заявляли, что Калашников сам подал рапорт об уходе в отставку.
23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин сообщил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток заключенных в местах лишения свободы, более десяти человек уволены. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что по делу о пытках в саратовской тюремной больнице привлекли к ответственности шесть человек.