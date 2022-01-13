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Бастрыкин сообщил о привлечении шести человек за пытки в саратовской колонии

Ведомости

В рамках дела о пытках в саратовской тюремной больнице к ответственности привлечены шесть человек, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

«В данный момент потерпевшими по делу признаны 13 человек. Обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера предъявлено 4 лицам из числа осужденных, на причастность к этим преступлениям проверяются и иные осужденные. В числе фигурантов также два должностных лица учреждения, в действиях которых усматривается превышение должностных полномочий», — сказал Бастрыкин.

Согласно данным следствия, в 2020-2021 гг. осужденные систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении других осужденных по указанию сотрудников больницы. Свои действия осужденные снимали на видеорегистратор, их целью, по словам Бастрыкина, были устрашение и вымогательство.

В начале октября проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре ресурс сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.

На фоне публикации архива во ФСИН произошли кадровые перестановки. 25 ноября Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост замглавы МВД Аркадия Гостева. В Кремле заявляли, что Калашников сам подал рапорт об уходе в отставку.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин сообщил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток заключенных в местах лишения свободы, более десяти человек уволены. Как ранее заявили в СК, преступления против заключенных совершались в Саратовской больнице в период с января 2020 г. по май 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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