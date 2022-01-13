Бастрыкин сообщил о привлечении шести человек за пытки в саратовской колонии
В рамках дела о пытках в саратовской тюремной больнице к ответственности привлечены шесть человек, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«В данный момент потерпевшими по делу признаны 13 человек. Обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера предъявлено 4 лицам из числа осужденных, на причастность к этим преступлениям проверяются и иные осужденные. В числе фигурантов также два должностных лица учреждения, в действиях которых усматривается превышение должностных полномочий», — сказал Бастрыкин.
Согласно данным следствия, в 2020-2021 гг. осужденные систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении других осужденных по указанию сотрудников больницы. Свои действия осужденные снимали на видеорегистратор, их целью, по словам Бастрыкина, были устрашение и вымогательство.
В начале октября проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре ресурс сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
На фоне публикации архива во ФСИН произошли кадровые перестановки. 25 ноября Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост замглавы МВД Аркадия Гостева. В Кремле заявляли, что Калашников сам подал рапорт об уходе в отставку.
23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин сообщил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток заключенных в местах лишения свободы, более десяти человек уволены. Как ранее заявили в СК, преступления против заключенных совершались в Саратовской больнице в период с января 2020 г. по май 2021 г.