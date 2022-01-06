Путин поручил представить предложения по недопущению пыток в тюрьмах
Президент России Владимир Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства и при необходимости разработать предложения по недопущению применения пыток в СИЗО и тюрьмах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», — говорится в поручении.
Ответственными назначены министр юстиции Константин Чуйченко и генеральный прокурор Игорь Краснов. Доклад по поручению нужно будет представить до 1 июня 2022 г.
В начале октября проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре ресурс сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин сообщил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток заключенных в местах лишения свободы, более десяти человек уволены. Как ранее заявили в СК, преступления против заключенных совершались в Саратовской больнице в период с января 2020 г. по май 2021 г.
20 декабря сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс, усиливающий ответственность за пытки со стороны любых представителей власти. Законопроектом пытки предлагается выделить в отдельную ч. 3 ст. 302 УК и установить наказание от 4 до 12 лет лишения свободы. Правительство поддержало документ.