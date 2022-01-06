Газета
Общество

Путин поручил представить предложения по недопущению пыток в тюрьмах

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства и при необходимости разработать предложения по недопущению применения пыток в СИЗО и тюрьмах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», — говорится в поручении.

Ответственными назначены министр юстиции Константин Чуйченко и генеральный прокурор Игорь Краснов. Доклад по поручению нужно будет представить до 1 июня 2022 г.

В начале октября проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре ресурс сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин сообщил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток заключенных в местах лишения свободы, более десяти человек уволены. Как ранее заявили в СК, преступления против заключенных совершались в Саратовской больнице в период с января 2020 г. по май 2021 г.

20 декабря сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс, усиливающий ответственность за пытки со стороны любых представителей власти. Законопроектом пытки предлагается выделить в отдельную ч. 3 ст. 302 УК и установить наказание от 4 до 12 лет лишения свободы. Правительство поддержало документ.

Ранее по теме: Правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за пытки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных