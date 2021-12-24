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Общество

Правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за пытки

Ведомости

Правительство поддержало законопроект о усилении наказания за пытки, в том числе совершенные сотрудниками правоохранительных органов, такой документ опубликован в электронной базе Госдумы.

«Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», — говорится в отзыве.

20 декабря сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс, усиливающий ответственность за пытки со стороны любых представителей власти. Законопроектом пытки предлагается выделить в отдельную ч. 3 ст. 302 УК и установить наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

В начале октября Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.

16 ноября генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в связи с произошедшим возбуждено 12 уголовных дел по статьям об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. Некоторым лицам уже предъявлены обвинения. 25 ноября Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост замглавы МВД Аркадия Гостева. В Кремле заявляли, что Калашников сам подал рапорт об уходе в отставку. 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что СКР расследует 17 уголовных дел о пытках заключенных, из органов были уволены более 10 человек.

Ранее по теме: Путин заявил о расследовании 17 уголовных дел о пытках в тюрьмах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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