Правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за пытки
Правительство поддержало законопроект о усилении наказания за пытки, в том числе совершенные сотрудниками правоохранительных органов, такой документ опубликован в электронной базе Госдумы.
«Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», — говорится в отзыве.
20 декабря сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс, усиливающий ответственность за пытки со стороны любых представителей власти. Законопроектом пытки предлагается выделить в отдельную ч. 3 ст. 302 УК и установить наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.
В начале октября Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
16 ноября генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в связи с произошедшим возбуждено 12 уголовных дел по статьям об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. Некоторым лицам уже предъявлены обвинения. 25 ноября Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост замглавы МВД Аркадия Гостева. В Кремле заявляли, что Калашников сам подал рапорт об уходе в отставку. 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что СКР расследует 17 уголовных дел о пытках заключенных, из органов были уволены более 10 человек.