Правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за пытки

16 ноября генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в связи с произошедшим возбуждено 12 уголовных дел по статьям об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. Некоторым лицам уже предъявлены обвинения. 25 ноября Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост замглавы МВД Аркадия Гостева. В Кремле заявляли, что Калашников сам подал рапорт об уходе в отставку. 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что СКР расследует 17 уголовных дел о пытках заключенных, из органов были уволены более 10 человек.