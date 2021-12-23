Путин заявил о расследовании 17 уголовных дел о пытках в тюрьмах
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток заключенных в местах лишения свободы, более десяти человек уволены, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
«Нужно прежде всего при оценке этой ситуации опираться на данные следствия — 17 уголовных дел возбуждено, и они (СКР. — "Ведомости") расследуют. Вы назвали одного-двух человек, но там, по-моему, уже свыше десятка уволенных, и по ним идут уголовные дела», — рассказал Путин (цитата по ТАСС).
Президент заявил, что такие дела нужно доводить до конца, чтобы все поняли, что «наказания за эти правонарушения неизбежны». Проблема пыток в колониях, по словам Путина, есть не только в России, но и за рубежом. По его мнению, нужно также развивать пенитенциарную систему и строить новые пенитенциарные учреждения: после посещения Путиным старого изолятора в Санкт-Петербурге построили новое СИЗО «Кресты».
В начале октября Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
16 ноября генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в связи с произошедшим возбуждено 12 уголовных дел по статьям об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. Некоторым лицам уже предъявлены обвинения. 25 ноября Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост замглавы МВД Аркадия Гостева. В Кремле заявляли, что Калашников сам подал рапорт об уходе в отставку.
20 декабря сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс, усиливающий ответственность за пытки со стороны любых представителей власти. Законопроектом пытки предлагается выделить в отдельную ч. 3 ст. 302 УК и установить наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.