Путин заявил о расследовании 17 уголовных дел о пытках в тюрьмах

Президент заявил, что такие дела нужно доводить до конца, чтобы все поняли, что «наказания за эти правонарушения неизбежны». Проблема пыток в колониях, по словам Путина, есть не только в России, но и за рубежом. По его мнению, нужно также развивать пенитенциарную систему и строить новые пенитенциарные учреждения: после посещения Путиным старого изолятора в Санкт-Петербурге построили новое СИЗО «Кресты».