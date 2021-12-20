Проект Gulagu.net опубликовал новые записи о пытках в колониях

Также законопроект устанавливает повышенную ответственность за пытки, совершенные представителями власти. Сейчас принуждение к даче показаний либо экспертных заключений с помощью насилия, издевательств или пыток грозит лишением свободы на срок от двух до восьми лет по ч. 2 ст. 302 УК. Поправками добавляется и субъект совершения преступлений. По действующему законодательству к ответственности по ст. 302 УК («Принуждение к даче показаний») могут быть привлечены только следователи и те, кто производит дознание. В случае вступления законопроекта в силу к ответственности можно будет привлечь сотрудников ФСИН и других госслужащих.