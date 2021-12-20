Проект Gulagu.net опубликовал новые записи о пытках в колониях
Правозащитный проект Gulagu.net начал публиковать на Youtube кадры из нового архива с пытками заключенных в российских колониях. В описании к видео говорится, что это менее 1% от материалов, которыми располагает проект.
На этот раз правозащитники опубликовали видео с пытками заключенных нескольких колоний в Красноярске. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказывал в эфире телеканала «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом), что данные видео правозащитники взяли напрямую из системы видеонаблюдения ФСИН. После публикации первого архива с пытками заключенных с проектом связались несколько сотрудников ФСИН и предоставили доступ к служебной системе и архиву службы. Это позволило в течение нескольких месяцев наблюдать за более чем 60 учреждениями ФСИН в режиме онлайн, записывая происходящее на экране.
Также 14 декабря Осечкин сообщал, что один из информаторов проекта вывез из России во Францию (там находится штаб-квартира проекта) 200 Гб видео из колоний в Красноярском, Забайкальском и Приморском краях.
В начале октября Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
16 ноября генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в связи с произошедшим возбуждено 12 уголовных дел по статьям об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. Некоторым лицам уже предъявлены обвинения. 25 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост замглавы МВД Аркадия Гостева. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Калашников сам подал рапорт об уходе в отставку.
Ранее сегодня сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс (УК), усиливающий ответственность за пытки со стороны любых представителей власти. Законопроектом пытки предлагается выделить в отдельную ч. 3 ст. 302 УК и установить наказание от 4 до 12 лет лишения свободы. Поскольку преступление перейдет в разряд особо тяжких, то будет реализован принцип «неотвратимости наказания», говорится в пояснительной записке к инициативе.
Кроме того, поправки предполагают более детальное и четкое определение пыток. «В определение вводится такая цель применения пытки, как «запугивание», ведь именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН», — говорится в пояснительной записке.
Также законопроект устанавливает повышенную ответственность за пытки, совершенные представителями власти. Сейчас принуждение к даче показаний либо экспертных заключений с помощью насилия, издевательств или пыток грозит лишением свободы на срок от двух до восьми лет по ч. 2 ст. 302 УК. Поправками добавляется и субъект совершения преступлений. По действующему законодательству к ответственности по ст. 302 УК («Принуждение к даче показаний») могут быть привлечены только следователи и те, кто производит дознание. В случае вступления законопроекта в силу к ответственности можно будет привлечь сотрудников ФСИН и других госслужащих.