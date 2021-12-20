В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Наказания предлагается ужесточить за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) или запугивания (ст. 286 «Превышение должностных полномочий»). «Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких», — пояснил депутат. Введение такой меры, по его словам, увеличит срок давности по делам о пытках и позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.
В ст. 302 УК предлагается ввести нового субъекта — сотрудника правоохранительных органов. Депутат пояснил, что это поможет привлекать к ответственности не только следователей или дознавателей, но и сотрудников ФСИН.
Депутат рассказал, что в законопроекте дано более четкое определение пыток. К целям пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению действий под страхом пытки. «Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей», — добавил Крашенинников.
В начале октября Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
16 ноября генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в связи с произошедшим возбуждено 12 уголовных дел по статьям об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. Некоторым лицам уже предъявлены обвинения. 25 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост замглавы МВД Аркадия Гостева. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Калашников сам подал рапорт об уходе в отставку.