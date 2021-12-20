В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки

Наказания предлагается ужесточить за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) или запугивания (ст. 286 «Превышение должностных полномочий»). «Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких», — пояснил депутат. Введение такой меры, по его словам, увеличит срок давности по делам о пытках и позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.