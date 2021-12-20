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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Наказания предлагается ужесточить за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) или запугивания (ст. 286 «Превышение должностных полномочий»). «Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких», — пояснил депутат. Введение такой меры, по его словам, увеличит срок давности по делам о пытках и позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.

В ст. 302 УК предлагается ввести нового субъекта — сотрудника правоохранительных органов. Депутат пояснил, что это поможет привлекать к ответственности не только следователей или дознавателей, но и сотрудников ФСИН.

Депутат рассказал, что в законопроекте дано более четкое определение пыток. К целям пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению действий под страхом пытки. «Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей», — добавил Крашенинников.

В начале октября Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.

16 ноября генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в связи с произошедшим возбуждено 12 уголовных дел по статьям об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. Некоторым лицам уже предъявлены обвинения. 25 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост замглавы МВД Аркадия Гостева. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Калашников сам подал рапорт об уходе в отставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных