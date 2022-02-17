Центр Гамалеи обещает вакцину от нескольких штаммов ковида

Центр Гамалеи обещает вакцину от нескольких штаммов ковидаОна сделана на основе вирусоподобных частиц
Новая вакцина от коронавируса может появиться в гражданском обороте уже к осени 2022 г. Об этом директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил агентству ТАСС.
Принцип действия
Препарат создан на основе вирусоподобных частиц и будет содержать элементы S-белка от трех штаммов – уханьского, «дельты» и «омикрона». По словам Гинцбурга, это новая технология получения вакцины, которая должна способствовать выработке антител трех различных типов и защищать от всех возможных вариантов «омикрона». Как объяснил ученый, сейчас появляются новые, сильно отличающиеся штаммы, но в состав «вирусоподобной частицы» довольно легко будет ввести новые антигенные варианты.
Это необходимо на тот случай, если в популяции одновременно будут циркулировать несколько вариантов коронавируса, как происходит и сейчас, когда есть и «дельта», и «омикрон». «Если сначала мы думали, что "омикрон" на 100% вытеснит дельту, то в зависимости от региона "дельта" циркулирует наравне с "омикроном". Поэтому эта вакцина, если она пройдет все испытания, будет, с моей точки зрения, очень актуальна и сейчас, и в дальнейшем», – говорит Гинцбург.
Вакцины на основе вирусоподобных частиц состоят из вирусных белков, в них также могут входить вещества, усиливающие иммунную реакцию. Белки собираются в частицы, похожие на вирус, чтобы иммунная система распознавала его и вызывала иммунный ответ.
Подобная технология уже использовалась в вакцинах против других вирусов. «В самый последний вариант вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) входит 19 штаммов», – приводит пример научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.
Исследования
17 февраля Минздрав разрешил проведение I-II фаз клинических исследований новой вакцины на взрослых гражданах. Как уточнил Гинцбург, Центр Гамалеи займется ими через три недели, они продлятся примерно 3-3,5 месяца. «Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени», – передает слова Гинцбурга «РИА Новости».
Разработчики изучат переносимость, безопасность и иммуногенность вакцины на 600 добровольцах 18-55 лет. Часть из них получит плацебо, часть – вакцину в дозировке 40 мкг/доза, часть – в дозировке 80 мкг/доза. Вакцину будут вводить два раза с промежутком в 21 день. Испытания пройдут в семи больницах в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Кирове, Перми и Новосибирской области.
Новые способы защиты
Разработка новых вакцин необходима, потому как штамм «омикрон» иммунологически сильно изменился и уклоняется от защиты антител, объясняет Максим Скулачев.
«Со «Спутником V» повезло, это действительно один из самых эффективных препаратов в мире, но как показала вспышка «омикрона», от заражения новыми вариантами он помогает только в случае свежей вакцинации, то есть совсем недолго», – отметил эксперт. По его мнению, надеяться на то, что мир справится с коронавирусом с помощью вакцин только от первого, уханьского штамма, не приходится, потому что прививки от большинства вирусов поливалентны (состоят из нескольких штаммов. — «Ведомости»).
«Мы видим, что их эффективность снижается по мере эволюции вируса. Это всегда соревнования средств нападения вируса и средств защиты», – говорит Скулачев.
Процесс совершенствования вакцин непрерывный, объясняет иммунолог, заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов. По его словам, одно из направлений этой работы – создание новых вакцин, которые могут оказать другой эффект. «Так будет лучше для человека – одна вакцина для детей, другая – для людей старшего поколения, третья – для молодых, одна для бустеризации, одна для первичного курса, одна для беременных», – говорит Костинов.