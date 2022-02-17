Центр Гамалеи обещает вакцину от нескольких штаммов ковида

Это необходимо на тот случай, если в популяции одновременно будут циркулировать несколько вариантов коронавируса, как происходит и сейчас, когда есть и «дельта», и «омикрон». «Если сначала мы думали, что "омикрон" на 100% вытеснит дельту, то в зависимости от региона "дельта" циркулирует наравне с "омикроном". Поэтому эта вакцина, если она пройдет все испытания, будет, с моей точки зрения, очень актуальна и сейчас, и в дальнейшем», – говорит Гинцбург.