Правительство предложило меры против санкций в социальной сфере

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов напомнил, что после присоединения Крыма в 2014 г. Госдума разработала проект контрсанкций, предлагая в том числе отказаться от всех иностранных дорогостоящих препаратов. «При доле импортозамещенных препаратов 64% [на 2014 г.] фактически на территории России производится 3% от их общего числа. Все остальное у нас только упаковывается, а субстанцию мы закупаем там же, где закупаем лекарственные формы», – утверждает Власов. Доля импортозамещенных дорогостоящих препаратов, по его оценке, и сейчас не превышает 10%.