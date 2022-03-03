Правительство предложило меры против санкций в социальной сфере

Правительство предложило меры против санкций в социальной сфереОтчисленных за рубежом студентов определят в российские вузы, лекарства разрешат покупать без конкурса
Правительство России внесло в Госдуму пакет законодательных мер по поддержке граждан и российской экономики. Часть из них касается здравоохранения и образования.
Таблетки без конкурса
До 31 декабря 2022 г. больницы смогут закупать лекарства, медизделия и расходные материалы у единственного поставщика, если это отечественный производитель или производитель, который находится на территории страны, не вводившей санкции против России. Это будет допустимо, если такую закупку одобрит учредитель медицинской организации. Годовой объем такого рода закупок лекарств или расходных материалов для одного заказчика не должен превышать 50 млн руб., медизделий – 250 млн руб. Аналогичное требование до 31 декабря 2022 г. вводится для закупок у единственного поставщика Фондом социального страхования технических средств реабилитации (без ограничения по объему закупок).
Лимит на закупку лекарств, назначаемых по решению врачебной комиссии, увеличен с 1 млн до 1,5 млн руб., следует из документа. Такие закупки будут осуществляться, если у лекарств не будет российских аналогов, и только у поставщиков, включенных в специальный реестр, порядок ведения которого будет устанавливать правительство. Но поставщик препарата также должен быть из страны, не вводившей санкции. Правительство сможет увеличивать начальную цену контракта и годового объема закупок отдельных медизделий, следует из законопроекта.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов напомнил, что после присоединения Крыма в 2014 г. Госдума разработала проект контрсанкций, предлагая в том числе отказаться от всех иностранных дорогостоящих препаратов. «При доле импортозамещенных препаратов 64% [на 2014 г.] фактически на территории России производится 3% от их общего числа. Все остальное у нас только упаковывается, а субстанцию мы закупаем там же, где закупаем лекарственные формы», – утверждает Власов. Доля импортозамещенных дорогостоящих препаратов, по его оценке, и сейчас не превышает 10%.
Студентам найдут место в России
Законопроект дает кабмину право принимать решения о приеме на обучение в России учащихся, которые были вынуждены покинуть зарубежные образовательные организации «в связи с недружественными действиями иностранных государств». Речь идет обо всех учащихся – начиная от дошкольников и до аспирантов. Правительство определит порядок приема россиян, особенности проведения государственной итоговой аттестации, а также порядок признания образования и квалификации, полученных за рубежом.
1 марта уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова заявила о проблемах у российских студентов за рубежом. В частности, из-за того что «не через все банки сегодня возможна финансовая поддержка и оплата обучения». Это подтвердила руководитель национального офиса программы Европейского союза по обмену студентов и преподавателей Erasmus+ Ольга Олейникова: «Студенты не могут снять наличные, а также совершать любые покупки в интернете. Выездные рейсы [в Россию из Европы] на март отменены, студенты пытаются вылететь через третьи страны». По словам Москальковой, российские студенты также жалуются на дискриминацию.