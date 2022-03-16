Минобрнауки введет обязательный курс истории для всех студентов

Специалисты Минобрнауки совместно с членами впервые собравшегося на заседание экспертного совета по развитию исторического образования при ведомстве откорректируют подачу истории в вузах. В числе первых задач совета, в который вошли члены Российского исторического общества (РИО), ректоры вузов и академики РАН, экспертиза университетских учебников истории. Сейчас, по данным Минобрнауки, их 4095. «Дух наших учебных пособий должен быть созвучен важнейшей задаче – привитию молодому человеку гордости за нашу историю, причастности к более чем тысячелетней культуре, осознанию наследования подвигов и свершений предков», – заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что «есть примеры и обращения, что литература трактуется по-разному и вызывает вопросы».