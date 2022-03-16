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Минобрнауки введет обязательный курс истории для всех студентов

Вузовские учебники истории проверят на искажение информации
Анастасия Курилова
Министр образования Валерий Фальков считает, что студенты во время изучения истории должны почувствовать сопричастность подвигам предков / Ростислав Нетисов / РИА Новости

Специалисты Минобрнауки совместно с членами впервые собравшегося на заседание экспертного совета по развитию исторического образования при ведомстве откорректируют подачу истории в вузах. В числе первых задач совета, в который вошли члены Российского исторического общества (РИО), ректоры вузов и академики РАН, экспертиза университетских учебников истории. Сейчас, по данным Минобрнауки, их 4095. «Дух наших учебных пособий должен быть созвучен важнейшей задаче – привитию молодому человеку гордости за нашу историю, причастности к более чем тысячелетней культуре, осознанию наследования подвигов и свершений предков», – заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что «есть примеры и обращения, что литература трактуется по-разному и вызывает вопросы».

«Сегодня нет единых рекомендаций и оценки содержания учебников, а у вузов нет обязательств использовать конкретные учебники», – заявила заместитель министра Елена Дружинина. Председатель правления РИО Константин Могилевский рассказал, что сейчас в основном используются учебники, выпущенные в крупных издательствах, также ряд вузов публикует свои пособия, а в последние годы они переходят на электронные материалы. В РИО готовы заняться проверкой учебников, заявил Могилевский. 16 марта Минобрнауки разместило в своем Telegram-аккаунте призыв сообщать в ведомство о «случаях обнаружения исторических неточностей и ошибок, фальсификаций и искажений» для проверки.

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Следующим шагом станет введение единого курса истории для всех студентов, в том числе из отраслевых вузов и творческих. Сейчас на непрофильных факультетах преподавание истории сильно сокращено, отдано на самостоятельное изучение или исключено. «Но без истории нельзя сформировать картину мира ни у айтишника, ни у инженера», – подчеркнул Фальков.

Будет разработана концепция преподавания истории в вузах (такая уже разработана для школ). «Нужен исторический стандарт с перечнем обязательных для изучения фактов, событий», – подчеркнул научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель РИО Александр Чубарьян. Научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, сопредседатель РИО Анатолий Деревянко предложил включить в него становление Руси, «две войны», Октябрьскую революцию, распад СССР и становление России.

Также в новом учебном году во всех регионах будет открыт прием на исторические специальности на бюджетной основе – в текущем учебном году в ряде субъектов, в том числе в Смоленской и Амурской областях, историков на бесплатное обучение не принимали.

Говоря об увеличении числа выпускников истфака, председатель РИО и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал, что профессиональный историк – это универсальный аналитик: «Уверен, что историк, работающий в органах муниципальной и государственной власти, СМИ или даже в органах госбезопасности, трудится по специальности. Что касается службы, которую я возглавляю, этот тезис абсолютно точный». Ответственный секретарь РИО и начальник информационно-аналитического управления Совета Федерации России Андрей Петров предложил давать молодежи новые исторические специальности для работы в медиа и соцсетях.

Члены совета, в том числе ректоры РГСУ, МГИМО, РГГУ и представители истфаков, поддержали планы. «Надо вложить в курс истории как можно больше смыслов, даже не фактов», – отметил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» Павел Кудюкин отметил, что само по себе знание истории не вредно, но в действующей идее он видит риск создания «унифицированной истории с единственно верными оценками и утвержденным набором фактов». «Критериями истинности моментов в учебниках будет их соответствие официальной позиции», – опасается он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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