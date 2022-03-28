Суд обосновал решение о признании Meta экстремистской организацией

Суд обосновал решение о признании Meta экстремистской организациейОн подтвердил, что запрет не коснулся мессенджера WhatsApp
Использование соцсетей Facebook и Instagram разрешается для любой незапрещенной деятельности, это следует из мотивировочной части решения Тверского районного суда Москвы от 21 марта о признании владеющей соцсетями компании Meta экстремистской организацией (Facebook и Instagram запрещены в России, Meta признана экстремистской организацией). «Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами, не принимающими участия в запрещенной законом деятельности», – говорится в решении суда.
Тверской районный суд объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию (имеются в виду призывы к насилию против российских военных). В решении говорится, что ранее принятые меры против соцсетей компании оказались «явно недостаточными и несоразмерными нарушению прав граждан и интересам Российской Федерации».
Принятие немедленного решения о запрете Meta объясняется наличием «особых обстоятельств, связанных с безопасностью граждан и угрозой основам конституционного строя» России. В решении суда не приводится конкретных ссылок на материалы 2022 г., которые бы говорили «о намерениях дискриминационных и экстремистских проявлений по отношению к гражданам Российской Федерации». Ссылки даны на более ранние публикации, которые также были включены в иск прокуратуры, – например, на пост с изображением Адольфа Гитлера, где цитировалась его книга «Моя борьба», или на видеоролик «Упадок уммы и средства выхода из него», признанные экстремистскими материалами.
В качестве других причин для принятия решения суд указал, что Meta допускает нарушения международных документов в сфере защиты прав человека «ввиду неочевидных и субъективных мотивов руководства» компании, дискриминирует российские СМИ, в частности «Звезду», «Газету.Ру», «Ленту.Ру», RT и Sputnik, ограничивая распространение их материалов на территории Украины по просьбе правительства страны. Отдельно суд указал, что решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp компании Meta ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации.
23 марта суд запретил публикацию мотивировочной части решения со ссылкой на положения федерального закона о доступе к информации о деятельности судов, конкретная причина не указывалась. 24 марта производители продуктов попросили Генпрокуратуру подтвердить их право на использование логотипов Facebook и Instagram на упаковке. Необходимость замены упаковки приведет к остановке предприятий и выводу товаров из оборота, указывал «Руспродсоюз» (включает «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфу», «Май» и др.), писал «Коммерсантъ». Источник издания сетовал, что решение суда в отношении Meta наряду с отсутствием текста самого решения создает правовую неопределенность.
Руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле указал, что организация впервые признается экстремистской подчеркнуто частично. По мнению медиаюриста Светланы Кузевановой, вопрос о том, будет ли государство признавать конкретных пользователей нарушающими закон, остается открытым. Она отмечает, что вопрос с использованием логотипов также не снят, поскольку символика организаций, признанных экстремистскими, обычно описывается в уставных учредительных документах. Это определится на уровне правоприменения, добавляет Кузеванова.
Иск о признании организации экстремистской Генпрокуратура подала 11 марта после того, как 10 марта агентство Reuters сообщило о планах Meta разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан России и, в частности, российских военных. Решение Тверского суда закрывает возможности для размещения рекламы на площадках Facebook и Instagram, поскольку такие действия могут быть квалифицированы как финансирование экстремизма.