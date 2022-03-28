Суд обосновал решение о признании Meta экстремистской организацией

Принятие немедленного решения о запрете Meta объясняется наличием «особых обстоятельств, связанных с безопасностью граждан и угрозой основам конституционного строя» России. В решении суда не приводится конкретных ссылок на материалы 2022 г., которые бы говорили «о намерениях дискриминационных и экстремистских проявлений по отношению к гражданам Российской Федерации». Ссылки даны на более ранние публикации, которые также были включены в иск прокуратуры, – например, на пост с изображением Адольфа Гитлера, где цитировалась его книга «Моя борьба», или на видеоролик «Упадок уммы и средства выхода из него», признанные экстремистскими материалами.