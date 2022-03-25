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Клишас опроверг введение ответственности за использование VPN в России

Ведомости

В России не планируется вводить уголовную ответственность за использование VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировку запрещенных сайтов и приложений, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью РБК

«Когда речь идет об ответственности, она должна быть четко и совершенно прописана в законе. Такой ответственности в законе нет для граждан», — пояснил Клишас. Он также уточнил, что не видел ни одного проекта, который предполагает введение такого рода ответственности, и не обсуждал это с другими представителями парламента. 

«Можно ли блокировать сами эти ресурсы, грубо говоря, сайты, где можно скачать VPN. Определенная законодательная база уже есть», — добавил сенатор. По его словам, люди могут найти способы, чтобы обойти запреты, однако исполнительная власть в пределах собственных полномочий будет каждый раз находить способ закрывать те или иные лазейки.

22 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что нижняя палата не прорабатывает законодательную инициативу по ограничению применения VPN-сервисов при использовании заблокированных в России социальных сетей и сайтов. При этом 15 марта он сообщил, что Роскомнадзор намерен продолжить работу по блокировке сервисов VPN на территории России. Более 20 таких сервисов уже заблокировано.

Блокировка VPN-сервисов происходила на фоне признания компании Meta экстремистской организацией на территории России. Такое решение стало реакцией на планы компании разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан России, и в частности, российских военных. Об этих решениях стало известно из сообщения агентства Reuters 10 марта.

Суд признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность в России. Мессенджера WhatsApp, также входящего в Meta, запрет не касается. Прокурор на заседании Тверского суда Москвы, на котором рассматривалось дело Meta, заявил, что использование Facebook и Instagram в России не может быть признано экстремизмом, поэтому россиян не будут за это наказывать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных