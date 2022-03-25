Клишас опроверг введение ответственности за использование VPN в России

«Когда речь идет об ответственности, она должна быть четко и совершенно прописана в законе. Такой ответственности в законе нет для граждан», — пояснил Клишас. Он также уточнил, что не видел ни одного проекта, который предполагает введение такого рода ответственности, и не обсуждал это с другими представителями парламента.