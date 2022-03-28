В России фиксируется отток трудовых мигрантов

«Те люди, которые приезжают сюда на сезонные работы, трудовые мигранты, сейчас столкнулись с тем, что все рейсы отменили почти, те, что есть, очень дорогие – от 30 000 до 200 000 руб. Для трудовых мигрантов это неподъемные суммы», – говорит Тагиев. По его словам, на российско-азербайджанской границе в Дагестане скопилось около 1000 человек: «Из-за пандемии сухопутные границы не до конца открылись, въехать можно только по спецпропускам с той стороны. То есть за людьми приезжают и группами вывозят, пока они живут в санаториях в Дербентском районе за счет Азербайджана. Правда, сейчас их так много, что мест не хватает».