В России фиксируется отток трудовых мигрантов

В России фиксируется отток трудовых мигрантовЭто ударит по сферам услуг, строительства и ЖКХ
Представители азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор в России рассказали «Ведомостям» о начавшемся в конце февраля, после введения антироссийских санкций, оттоке трудовых мигрантов на родину. «Это естественный процесс в связи с тем, что курс рубля упал», – говорит председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев.
Почему уезжают мигранты
«Если люди приезжали, чтобы заработать и отправлять деньги домой, из-за курса рубля им стало это невыгодно. Раньше 1000 руб. давала 1400 сомов. Сейчас – 600 сомов», – рассказал создатель проекта по адаптации трудовых мигрантов из Киргизии «Билим» Максатбек Абдуназар. «Стало намного меньше инструментов по отправке денежных средств. Если раньше они пользовались Western Union и такими банками, как Сбербанк, ВТБ и т. д., то сейчас денежные переводы по средствам Mastercard и Visa невозможны», – сказал «Ведомостям» юрист, представитель узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.
Кроме того, сокращается число строек и заказов на ремонт из-за роста цен на стройматериалы, а мигранты часто заняты в этой сфере, говорит Абдуназар. Он затруднился оценить масштаб оттока мигрантов, отметив, что даже статистика МВД не может быть полностью точна, так как учитывает только официальных мигрантов, вставших на учет. «Ведомости» направили запрос в МВД, ответ не пришел к моменту сдачи материала в печать.
Юристы, защищающие права представителей диаспор, сообщают также о жалобах на невозможность улететь из России из-за закрытых границ, отмененных рейсов и роста цен на билеты. Иностранцы оказываются заперты в России.
«Те люди, которые приезжают сюда на сезонные работы, трудовые мигранты, сейчас столкнулись с тем, что все рейсы отменили почти, те, что есть, очень дорогие – от 30 000 до 200 000 руб. Для трудовых мигрантов это неподъемные суммы», – говорит Тагиев. По его словам, на российско-азербайджанской границе в Дагестане скопилось около 1000 человек: «Из-за пандемии сухопутные границы не до конца открылись, въехать можно только по спецпропускам с той стороны. То есть за людьми приезжают и группами вывозят, пока они живут в санаториях в Дербентском районе за счет Азербайджана. Правда, сейчас их так много, что мест не хватает».
Заметен отток трудовых мигрантов разных национальностей, рассказал «Ведомостям» эксперт по трудовой миграции Асилбек Эгембердиев. «Уезжают в основном молодые. Но едут не домой, а в другие страны в поисках новой работы. Они хотят переждать кризис, думают вернуться», – говорит Эгембердиев.
Кто их заменит
Освободившиеся рабочие места будут потихоньку заполняться россиянами, считает Эгембердиев. «С 2020 г., т. е. с начала пандемии, мы видим, что россияне заполнили примерно 20% рабочих мест, на которых ранее трудились мигранты», – говорит он.
Впрочем, бизнес пока не успел заметить существенной нехватки рабочих рук, сказал «Ведомостям» собеседник в одной из компаний, занимающихся курьерской доставкой (в этой сфере тоже активно заняты мигранты). Соответственно, не успела наметиться и тенденция замены мигрантов на россиян из регионов: московский Центр занятости населения в течение последнего месяца не зафиксировал роста спроса россиян на вакансии, обычно занимаемые трудовыми мигрантами, – таксистов, сотрудников ГБУ «Жилищник», ГБУ «Ритуал», курьерских служб, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе столичного департамента соцзащиты. «В настоящий момент оттока водителей, в том числе мигрантов, который бы сказывался на качестве выполнения услуг, нет, скорее наоборот, – говорит председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. – В любое кризисное время люди, лишившиеся работы, приходят в такси. Так было в 2008 и 2014 гг. Аналогичную тенденцию мы ожидаем и в ближайшие месяцы – автовладельцы направляются подработать в такси».
Многие сферы экономики и бизнеса в той или иной степени опираются на иностранную рабочую силу: строительство, ЖКХ, общепит, ритейл, сервисы доставки и мобильности, т. е. около 8–10% ВВП страны, оценила генеральный директор «Рокет ворк» Анастасия Ускова. Отток рабочей силы, по ее оценке, может привести к снижению производительности труда, замедлению темпов развития, недополучению прибыли. Она напомнила, что приток мигрантов замедлился еще на старте пандемии. При этом легко заменить вакантные места россиянами в один момент нельзя, уверена она.
«Для такой «замены» бизнесу предстоит пересмотреть условия труда и вознаграждений сотрудников, чтобы сделать вакансии более привлекательными. А это может привести либо к снижению маржинальности бизнеса, либо к существенному удорожанию производимых товаров и услуг, что негативно отразиться на потребительском поведении и опять же подставит бизнес под удар», – говорит Ускова.
Граждане России и трудовые мигранты, в принципе, не конкурировали за рабочие места, т. е. трудовые мигранты занимали те ниши, в которые граждане России не шли или неохотно шли, подчеркнул Исмаилов: «Вымывание таких кадров из экономики приведет к повышенному спросу на них, так как все равно кому-то нужно будет работать в ЖКХ, в логистических центрах, для чего у российских граждан нет ни компетенций, ни желания».
В подготовке статьи участвовали Марина Царева, Маргарита Соболь и Анастасия Курилова