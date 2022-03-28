Более 81% НКО во время пандемии испытывали сложности в работе

«Но в 2020 г. впервые с 2009 г. была нарушена тенденция к ежегодному сокращению доли говорящих об этой проблеме», – отметила директор центра Ирина Мерсиянова. 27% руководителей НКО в числе ключевых проблем (опрос предполагал возможность выбора разных вариантов) назвали отсутствие поддержки и интереса со стороны спонсоров. «В этом году эта проблема может быть еще острее», – опасается Мерсиянова.