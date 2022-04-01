Россия должна выплатить еще 730 присужденных ЕСПЧ компенсаций

Россия должна выплатить еще 730 присужденных ЕСПЧ компенсацийНесмотря на выход из Совета Европы, эти решения остаются обязательными
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) опубликовал ежегодный отчет об исполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) за 2021 г. Он посвящен делам, исполнение которых контролирует КМСЕ: после того как решение ЕСПЧ вступает в законную силу и становится окончательным, для контроля за его исполнением оно передается в этот орган.
Россия лидирует по количеству дел, переданных в КМСЕ для контроля за их исполнением, а также по количеству выплат. Всего на конец 2021 г. на контроле Комитета министров находилось 5533 дела, рассмотренных ЕСПЧ, из которых 1942 – из России. 217 из них были «ведущими» делами (то есть выявляют структурные или системные проблемы). В 2020 г. на контроле КМСЕ было российских 1789 дел.
На контроле КМСЕ продолжают находиться решения по делам о непринятии всех возможных мер с целью предотвращения случайных жертв при антитеррористической операции в театре на Дубровке; о плохих условиях содержания в СИЗО и изоляторах временного содержания; о клетках в залах судебных заседаний; о «произвольных и дискриминационных решениях властей по изменению места, времени или способа проведения массовых мероприятий» и т. д.
Согласно данным доклада, 1122 дела были закрыты КМСЕ – это означает, что по ним были приняты меры системного характера или выплачены компенсации. Больше всего дел (222) было закрыто против Турции, на втором месте – против России (133), при этом большая часть из них (130) не касалась структурных проблем, а была повторяющимися случаями.
Россия лидирует по числу произведенных выплат – страна сделала 293 платежа, 34% было в срок. Это больше, чем Украина (67), находящаяся на втором месте, Болгария (65) и Турция (64). Россия лидирует и среди невыплаченных компенсаций – таковых у нее накопилось 730, из которых 539 платежей просрочены более чем на полгода. В докладе КМСЕ подчеркивается, что выход России из Совета Европы повлиял и на систему Конвенции, в частности на исполнение 46 ее статьи, согласно которой стороны «обязуются исполнять окончательные постановления суда по любому делу, в котором они выступают сторонами».
«Россия уведомила Совет Европы о том, что она выходит из организации, соответственно, любые попытки присылать счета вдогонку вряд ли будут восприняты», – сказал «Ведомостям» вице-спикер Госдумы, бывший глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой. В Генпрокуратуре (представляет Россию в ЕСПЧ, отвечает за выплату компенсаций) на запрос «Ведомостей» к моменту публикации материала не ответили.
16 марта КМСЕ принял решение об исключении России из Совета Европы. Согласно резолюции от 23 марта КМСЕ продолжит контроль за исполнением решений ЕСПЧ Россией. Обязательными для России остались и финансовые вопросы. КМСЕ указал, что Россия должна выплатить все взносы за 2022 г. При этом Россия прекращает участие в мероприятиях и программах организации и выходит из большей части органов и договоров.
Среди них – Международная группа сотрудничества по наркотикам и зависимости (группа Помпиду), Венецианская комиссия за демократию через право (занимается конституционными и выборными вопросами), группа ГРЕКО против коррупции (Генпрокуратура России участвовала в работе органа). ЕСПЧ будет продолжать принимать жалобы от россиян на нарушения Конвенции о защите прав и основных свобод, которые произошли до 16 сентября 2022 г.