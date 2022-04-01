Россия должна выплатить еще 730 присужденных ЕСПЧ компенсаций

Россия лидирует по числу произведенных выплат – страна сделала 293 платежа, 34% было в срок. Это больше, чем Украина (67), находящаяся на втором месте, Болгария (65) и Турция (64). Россия лидирует и среди невыплаченных компенсаций – таковых у нее накопилось 730, из которых 539 платежей просрочены более чем на полгода. В докладе КМСЕ подчеркивается, что выход России из Совета Европы повлиял и на систему Конвенции, в частности на исполнение 46 ее статьи, согласно которой стороны «обязуются исполнять окончательные постановления суда по любому делу, в котором они выступают сторонами».