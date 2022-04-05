Чиновников научат пользоваться соцсетями

Тема образования, просвещения, информирования сейчас, в условиях спецоперации, становится особенно актуальной, отмечает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, многие организации – от «Диалога» до общества «Знание» – направят усилия в эту сторону. «Раз есть задачи распространения патриотизма, то и информировать, просвещать, сближать чиновников с народом, а народ – с чиновниками кто–то должен», – отмечает Калачев. По словам эксперта, это выгодно и для организаций, так как они смогут получать гранты за работу в «приоритетном направлении госзаказа».