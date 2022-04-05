Чиновников научат пользоваться соцсетями«Диалог» запускает программы подготовки к работе в «новой информационной реальности»
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» с лета 2022 г. запускает собственную программу повышения квалификации для специалистов в области интернет-коммуникаций в сфере госдиджитал, рассказал «Ведомостям» представитель АНО. В «Диалоге» уточнили, что программа рассчитана на подготовку руководителей в области информационной политики и работы в новых медиа для государственных структур. Ранее, как говорили источники «Ведомостей», депутатам Госдумы было предложено активизировать свою медиаактивность, в том числе в соцсетях.
Основное внимание курса будет сосредоточено на новых инструментах коммуникаций в интернете, которые необходимы для работы в «новой реальности», а также на антикризисном реагировании в информационном поле. Всего программа состоит из четырех модулей, в нее войдут темы, начиная от методов и инструментов интернет-аналитики и заканчивая онлайн-социологией и риск-менеджментом.
«Диалог» получил лицензию на ведение образовательной деятельности, сообщил представитель организации. Выпускники программ смогут получать документы об образовании установленного образца – о профессиональной переподготовке и повышении квалификации. «Образовательная лицензия поможет нам выйти на новый качественный уровень и подтверждать переданные знания документами об образовании установленного образца», – сказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.
«Диалог» специализируется на повышении квалификации госслужащих в работе с digital-инструментами: ведение соцсетей, мониторинг и аналитика, контент-маркетинг, таргетированная реклама, онлайн-социология, риск-менеджмент. На онлайн-платформе для представителей власти «Диалог Эксперт» собрано 12 постоянных курсов и 16 узкопрофильных мастер-классов.
В связи с признанием экстремистской организацией компании Meta, в которую входят Instagram и Facebook, многие чиновники и политики перешли в VK, Telegram и другие. Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Алексей Тищенко отмечает, что потребность в повышении квалификации сотрудников госорганов возрастет в связи с замещением иностранных сервисов и программного обеспечения.
«Сложность переработки образовательных программ зависит от привычности интерфейса новых продуктов, оперативности разработчиков и их взаимодействия с преподавателями», – отмечает эксперт. У организаций, специализирующихся на дополнительном образовании, появились новые ниши, так как многие пользователи, в том числе и госслужащие, находятся в процессе трансформации своих аудиторий, отмечает зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева говорит, что чиновников изначально учили работать и на российских площадках – во VK и «Одноклассниках», поэтому переучиваться не придется. «Возможностей в этих соцсетях тоже немало. Кроме того, никто не отменял "Яндекс.Дзен", Yappy, и т. д. В условиях блокировки иностранных соцсетей эти площадки могут быстро вырасти», – отметила Горячева.
Уход губернаторов из Instagram создал некоторые коммуникационные проблемы, говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «По разным причинам Telegram и VK не адаптированы для предъявления образов современных, открытых, отзывчивых к запросам граждан. Возможно, в этой связи требуется некая переориентация с предъявления результатов работы в соцсетях на обучающую активность», – считает эксперт.
Тема образования, просвещения, информирования сейчас, в условиях спецоперации, становится особенно актуальной, отмечает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, многие организации – от «Диалога» до общества «Знание» – направят усилия в эту сторону. «Раз есть задачи распространения патриотизма, то и информировать, просвещать, сближать чиновников с народом, а народ – с чиновниками кто–то должен», – отмечает Калачев. По словам эксперта, это выгодно и для организаций, так как они смогут получать гранты за работу в «приоритетном направлении госзаказа».