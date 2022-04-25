Несколько губернаторов призвали расширить формат «Бессмертного полка»В регионах предлагают приносить на акции портреты как ветеранов ВОВ, так и участников спецоперации на Украине
Губернаторы призвали расширить формат «Бессмертного полка» – акции, на которую 9 мая люди приносят фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, как правило своих родных. Портреты ветеранов труда, узников концлагерей, детей войны, а также «современных героев борьбы с нацизмом» 22 апреля предложил принести на акцию «Бессмертного полка» в этом году глава Воронежской области Александр Гусев. Гусев не первый, кто выступил с этой инициативой накануне 9 мая. 16 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил включить в списки «Бессмертного полка» военнослужащих Псковского гарнизона, погибших во время спецоперации на Украине.
Аналогичные заявления делали чиновники и в других регионах. В Орле с такой инициативой выступил мэр Юрий Парахин, в Тюменской области – замдиректора департамента по спорту и молодежной политике администрации региона Светлана Субботина. В Рязани СМИ со ссылкой на оргкомитет «Победа» сообщали о принятом решении принести на акции портреты военнослужащих, погибших в ходе выполнения служебного долга в спецоперации на Украине.
Вопрос первой подняла 14 апреля сопредседатель движения «Бессмертный полк», депутат Госдумы Елена Цунаева. Она заявила, что к ней поступали вопросы от граждан, возможно ли пронести во время шествия портреты тех, кто погиб в ходе спецоперации на Украине (цитата по ТАСС). Она не возражала. «Отдельная акция для солдат, погибших на спецоперации, проводиться не будет. 9 мая – это День Победы в первую очередь. Если люди желают пронести портреты погибших на спецоперации, то им никто в этом случае препятствовать не будет. Но выделять их и организовывать для таких людей отдельную колонну мы не будем», – говорил порталу «Чита.ру» координатор проекта «Бессмертный полк» в регионе Даниил Цыпалов.
Эту инициативу не нужно централизованно тиражировать на регионы, сказала «Ведомостям» Цунаева, поскольку «это личная история, трагедия совершенно свежая»: «Не думаю, что этот вопрос нужно решать централизованно, решать за них, предлагать за них, давить на них».
Это решение должно быть значимо для родственников погибших, говорит социолог Денис Волков. «Но большинству, скорее всего, будет все равно, так как участвуют в «Бессмертном полку» в основном, чтобы почтить память своей семьи, своих родственников. Это такое совместное проживание именно своего личного опыта», – полагает эксперт.
«Бессмертный полк» – это народное шествие и народная инициатива, власть просто оказывает помощь в организации, напоминает политолог Константин Костин: «Поэтому, когда такие заявления звучат от представителей власти, это не совсем этично». Возможно, властям уже после окончания спецоперации нужно установить день, когда будут вспоминать произошедшее и «людей, которые там участвовали и отдали свои жизни», говорит Костин. По данным Минобороны от 25 марта, на Украине погиб 1351 российский военнослужащий.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман