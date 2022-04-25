Несколько губернаторов призвали расширить формат «Бессмертного полка»

Вопрос первой подняла 14 апреля сопредседатель движения «Бессмертный полк», депутат Госдумы Елена Цунаева. Она заявила, что к ней поступали вопросы от граждан, возможно ли пронести во время шествия портреты тех, кто погиб в ходе спецоперации на Украине (цитата по ТАСС). Она не возражала. «Отдельная акция для солдат, погибших на спецоперации, проводиться не будет. 9 мая – это День Победы в первую очередь. Если люди желают пронести портреты погибших на спецоперации, то им никто в этом случае препятствовать не будет. Но выделять их и организовывать для таких людей отдельную колонну мы не будем», – говорил порталу «Чита.ру» координатор проекта «Бессмертный полк» в регионе Даниил Цыпалов.