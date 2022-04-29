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Минобрнауки ответило на критику РАН по поводу центра научной информации

Академия недовольна появлением потенциального конкурента на базе РФФИ
Анастасия Курилова
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская академия наук (РАН) не выдвигала официальных претензий к Минобрнауки по поводу формирования Российского центра научной информации (РЦНИ) на базе Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), говорится в ответе пресс–службы ведомства «Ведомостям».

«Работа по формированию РЦНИ на базе РФФИ проводилась министерством в тесном контакте с РАН. Для определения основных направлений деятельности центра была создана рабочая группа, участие в которой принимали представители РАН, в том числе вице–президент академии Юрий Балега», – пояснили в пресс–службе Минобрнауки.

Президиум РАН 26 апреля обсудил опубликованный министерством 15 апреля проект постановления правительства с уставом РЦНИ. Фактически, у новой структуры будут по некоторым позициям шире полномочия, чем у РАН, заявил на заседании президиума РАН Балега, заверив, что министерство не согласовало проект постановления с академией.

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Проект постановления с уставом РЦНИ был направлен на согласование в РАН 22 апреля, пояснили «Ведомостям» в пресс–службе Минобрнауки. Отвечая на вопрос о деятельности нового научного центра, в ведомстве указали, что «перечень функций и полномочий РЦНИ обозначен в концепции деятельности центра, которая была согласована правительством, а устав центра отвечает положениям концепции».

Вице–президент РАН Алексей Хохлов заявил «Ведомостям», что концепция реформирования РФФИ также не согласовывалась с академией. «В рабочей группе обсуждалось, что работа реформированного фонда будет связана только с научной информацией», – сказал он. По его словам, академики подготовили и направили заявление курирующему науку зампреду правительства Дмитрию Чернышенко с просьбой отложить принятие постановления, и предварительно обсудить его с представителями РАН, РФФИ, Минобрнауки и Белого дома.

Основанный в 1992 г. РФФИ, подведомственный Минобрнауки, выделял гранты научным проектам от российских ученых. О необходимости его реформирования в министерстве заявили в 2019 г.

Как следует из проекта постановления правительства, РЦНИ будет «поддерживать проведение и развитие научных исследований и разработок», содействовать интеграции достижений российской науки и образования в международное пространство и их распространению, разрабатывать предложения по формированию госполитики в научно–технической сфере и т. д. Все это есть в целях и задачах РАН.

«Экспертная деятельность РЦНИ будет дополнительной по отношению к экспертизе научно–технических программ и проектов РАН», – сообщили в пресс–службе Минобрнауки. У РФФИ сформирован уникальный пул экспертов, занимавшихся поддержкой научных работ, и это позволит создаваемому на его базе центру подготавливать экспертные и аналитические материалы для научно–технического прогнозирования, сообщили в министерстве.

Председатель совета РФФИ, академик РАН Владислав Панченко заявил «Ведомостям», что фонд активно участвовал в обсуждении реформы на уровне Минобрнауки и правительства. После превращения фонда в РЦНИ планируется сохранить его коллектив. До окончания реформы осталось недолго. «Я надеюсь, что это вопрос месяцев», – заявил он.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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