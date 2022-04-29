Минобрнауки ответило на критику РАН по поводу центра научной информации

Минобрнауки ответило на критику РАН по поводу центра научной информацииАкадемия недовольна появлением потенциального конкурента на базе РФФИ
Российская академия наук (РАН) не выдвигала официальных претензий к Минобрнауки по поводу формирования Российского центра научной информации (РЦНИ) на базе Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), говорится в ответе пресс–службы ведомства «Ведомостям».
«Работа по формированию РЦНИ на базе РФФИ проводилась министерством в тесном контакте с РАН. Для определения основных направлений деятельности центра была создана рабочая группа, участие в которой принимали представители РАН, в том числе вице–президент академии Юрий Балега», – пояснили в пресс–службе Минобрнауки.
Президиум РАН 26 апреля обсудил опубликованный министерством 15 апреля проект постановления правительства с уставом РЦНИ. Фактически, у новой структуры будут по некоторым позициям шире полномочия, чем у РАН, заявил на заседании президиума РАН Балега, заверив, что министерство не согласовало проект постановления с академией.
Проект постановления с уставом РЦНИ был направлен на согласование в РАН 22 апреля, пояснили «Ведомостям» в пресс–службе Минобрнауки. Отвечая на вопрос о деятельности нового научного центра, в ведомстве указали, что «перечень функций и полномочий РЦНИ обозначен в концепции деятельности центра, которая была согласована правительством, а устав центра отвечает положениям концепции».
Вице–президент РАН Алексей Хохлов заявил «Ведомостям», что концепция реформирования РФФИ также не согласовывалась с академией. «В рабочей группе обсуждалось, что работа реформированного фонда будет связана только с научной информацией», – сказал он. По его словам, академики подготовили и направили заявление курирующему науку зампреду правительства Дмитрию Чернышенко с просьбой отложить принятие постановления, и предварительно обсудить его с представителями РАН, РФФИ, Минобрнауки и Белого дома.
Основанный в 1992 г. РФФИ, подведомственный Минобрнауки, выделял гранты научным проектам от российских ученых. О необходимости его реформирования в министерстве заявили в 2019 г.
Как следует из проекта постановления правительства, РЦНИ будет «поддерживать проведение и развитие научных исследований и разработок», содействовать интеграции достижений российской науки и образования в международное пространство и их распространению, разрабатывать предложения по формированию госполитики в научно–технической сфере и т. д. Все это есть в целях и задачах РАН.
«Экспертная деятельность РЦНИ будет дополнительной по отношению к экспертизе научно–технических программ и проектов РАН», – сообщили в пресс–службе Минобрнауки. У РФФИ сформирован уникальный пул экспертов, занимавшихся поддержкой научных работ, и это позволит создаваемому на его базе центру подготавливать экспертные и аналитические материалы для научно–технического прогнозирования, сообщили в министерстве.
Председатель совета РФФИ, академик РАН Владислав Панченко заявил «Ведомостям», что фонд активно участвовал в обсуждении реформы на уровне Минобрнауки и правительства. После превращения фонда в РЦНИ планируется сохранить его коллектив. До окончания реформы осталось недолго. «Я надеюсь, что это вопрос месяцев», – заявил он.