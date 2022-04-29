Минобрнауки ответило на критику РАН по поводу центра научной информации

Вице–президент РАН Алексей Хохлов заявил «Ведомостям», что концепция реформирования РФФИ также не согласовывалась с академией. «В рабочей группе обсуждалось, что работа реформированного фонда будет связана только с научной информацией», – сказал он. По его словам, академики подготовили и направили заявление курирующему науку зампреду правительства Дмитрию Чернышенко с просьбой отложить принятие постановления, и предварительно обсудить его с представителями РАН, РФФИ, Минобрнауки и Белого дома.