РАН не хочет делиться полномочиями с подконтрольным Минобрнауки фондом

РАН не хочет делиться полномочиями с подконтрольным Минобрнауки фондомРоссийский центр научной информации будет дублировать функции академии, опасается ее руководство
В Российской академии наук (РАН) увидели прямого конкурента в новой структуре, которую Минобрнауки планирует создать на основе Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). «Из финансирующего органа РФФИ превращается в научное учреждение», – заявил президент РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии 26 апреля. Он добавил, что «в ряде случаев функционал новой структуры больше, чем у РАН». Министерство планирует переименовать фонд в Российский центр научной информации (РЦНИ) и существенно расширить его деятельность, следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. РЦНИ, как и РФФИ, будет подконтролен Минобрнауки, которое формирует госзадание.
Изначально РФФИ выделял гранты научным проектам от российских ученых. О необходимости его реформирования в Минобрнауки заявили в 2019 г. В прошлом году право выдавать гранты было передано в Российский научный фонд, а РФФИ только закрывал грантовые проекты. С апреля 2021 г. в министерстве начала действовать рабочая группа по обсуждению реформы фонда, в которую входили вице-президенты РАН. По словам вице-президента РАН Юрия Балеги, который также входит в совет РФФИ, «ни одно замечание РАН не было принято во внимание». Итоговый текст устава РЦНИ, подготовленный Минобрнауки, оказался неожиданным для РАН, утверждает Сергеев.