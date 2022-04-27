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РАН не хочет делиться полномочиями с подконтрольным Минобрнауки фондом

Российский центр научной информации будет дублировать функции академии, опасается ее руководство
Анастасия Курилова
Президиум РАН готовит заявление по проекту постановления о РЦНИ / Максим Стулов / Ведомости

В Российской академии наук (РАН) увидели прямого конкурента в новой структуре, которую Минобрнауки планирует создать на основе Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). «Из финансирующего органа РФФИ превращается в научное учреждение», – заявил президент РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии 26 апреля. Он добавил, что «в ряде случаев функционал новой структуры больше, чем у РАН». Министерство планирует переименовать фонд в Российский центр научной информации (РЦНИ) и существенно расширить его деятельность, следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. РЦНИ, как и РФФИ, будет подконтролен Минобрнауки, которое формирует госзадание.

Изначально РФФИ выделял гранты научным проектам от российских ученых. О необходимости его реформирования в Минобрнауки заявили в 2019 г. В прошлом году право выдавать гранты было передано в Российский научный фонд, а РФФИ только закрывал грантовые проекты. С апреля 2021 г. в министерстве начала действовать рабочая группа по обсуждению реформы фонда, в которую входили вице-президенты РАН. По словам вице-президента РАН Юрия Балеги, который также входит в совет РФФИ, «ни одно замечание РАН не было принято во внимание». Итоговый текст устава РЦНИ, подготовленный Минобрнауки, оказался неожиданным для РАН, утверждает Сергеев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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