РАН не хочет делиться полномочиями с подконтрольным Минобрнауки фондом

Изначально РФФИ выделял гранты научным проектам от российских ученых. О необходимости его реформирования в Минобрнауки заявили в 2019 г. В прошлом году право выдавать гранты было передано в Российский научный фонд, а РФФИ только закрывал грантовые проекты. С апреля 2021 г. в министерстве начала действовать рабочая группа по обсуждению реформы фонда, в которую входили вице-президенты РАН. По словам вице-президента РАН Юрия Балеги, который также входит в совет РФФИ, «ни одно замечание РАН не было принято во внимание». Итоговый текст устава РЦНИ, подготовленный Минобрнауки, оказался неожиданным для РАН, утверждает Сергеев.