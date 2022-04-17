Дипломатам пришлось корректировать высказывания президента РАН

Китайские партнеры «поставили на паузу» отношения с российскими учеными, заявил президент РАН Александр Сергеев. «В течение месяца мы не можем выйти на серьезное обсуждение ситуации с ними, несмотря на то что у нас было прекрасно выстроенное сотрудничество с регулярным общением», – сказал Сергеев на научно-практической конференции в МГИМО 14 апреля. Он попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова помочь в «укреплении и развитии научных контактов», тот согласился.