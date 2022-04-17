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Дипломатам пришлось корректировать высказывания президента РАН

Сотрудничество с Китаем идет не так плохо, как сказал Александр Сергеев
Анастасия Курилова Илья Лакстыгал
На фоне обострения в отношениях США и Китая Россия является стратегическим партнером в области научно-технологического сотрудничества для КНР / Денис Абрамов / Ведомости

Китайские партнеры «поставили на паузу» отношения с российскими учеными, заявил президент РАН Александр Сергеев. «В течение месяца мы не можем выйти на серьезное обсуждение ситуации с ними, несмотря на то что у нас было прекрасно выстроенное сотрудничество с регулярным общением», – сказал Сергеев на научно-практической конференции в МГИМО 14 апреля. Он попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова помочь в «укреплении и развитии научных контактов», тот согласился.

На следующий день комментировать ситуацию с научно-техническим сотрудничеством России и КНР пришлось дипломатам. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что «в последнее время взаимодействие между научными кругами, в том числе по линии академий наук двух стран, продолжает поступательно развиваться». Ее слова приводятся на сайте Министерства иностранных дел России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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