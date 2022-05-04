«Донбасский консенсус» держится больше двух месяцев

«Донбасский консенсус» держится больше двух месяцевСоциологи заявили об убежденности россиян в необходимости операции на Украине
На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов представил итоги опроса, согласно которому 61% респондентов говорят, что специальная военная операция на Украине объединила и сплотила российское общество. По мнению 10% опрошенных ВЦИОМом, спецоперация никак не повлияла на российское общество, 20% считают, что скорее разделила и разобщила. 9% затруднились ответить социологам.
Опрос проводился 19–20 и 28 апреля. На вопрос о том, какие эмоции респонденты испытывают, думая о России, 84% назвали хотя бы одну положительную – гордость (50%), любовь (43%), веру (38%) и др. Хотя бы одну негативную эмоцию назвали 29% опрошенных: среди них тревога за страну (23%), разочарование (5%), стыд (4%) и др.
При этом на вопрос о том, надо ли объединяться вокруг президента в условиях санкций в отношении России, 81% респондентов ответили положительно. 12% считают, что этого делать не нужно, 7% затруднились ответить.
По словам Мамонова, эти показатели «достаточно устойчивы», что позволяет говорить «не об их резонансной природе», а об отражении «устойчивых трендов».
Особенность национального характера россиян – это «нарастание сплоченности» по мере усиления давления на страну, сказал на круглом столе ЭИСИ политолог Александр Рудаков. По его словам, в обществе сформировался «донбасский консенсус», который сопоставим с «крымским консенсусом» по масштабу. Но если в 2014 г. он формировался на основе «позитивного эмоционального переживания исторического момента», то сейчас объединение строится «на осознанной и устойчивой убежденности в правильности выбранного пути», считает Рудаков.