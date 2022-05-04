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Общество

«Донбасский консенсус» держится больше двух месяцев

Социологи заявили об убежденности россиян в необходимости операции на Украине
Анна Нараева
Особенность национального характера россиян – это «нарастание сплоченности» по мере усиления давления на страну / Андрей Гордеев / Ведомости

На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов представил итоги опроса, согласно которому 61% респондентов говорят, что специальная военная операция на Украине объединила и сплотила российское общество. По мнению 10% опрошенных ВЦИОМом, спецоперация никак не повлияла на российское общество, 20% считают, что скорее разделила и разобщила. 9% затруднились ответить социологам.

Опрос проводился 19–20 и 28 апреля. На вопрос о том, какие эмоции респонденты испытывают, думая о России, 84% назвали хотя бы одну положительную – гордость (50%), любовь (43%), веру (38%) и др. Хотя бы одну негативную эмоцию назвали 29% опрошенных: среди них тревога за страну (23%), разочарование (5%), стыд (4%) и др.

При этом на вопрос о том, надо ли объединяться вокруг президента в условиях санкций в отношении России, 81% респондентов ответили положительно. 12% считают, что этого делать не нужно, 7% затруднились ответить.

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По словам Мамонова, эти показатели «достаточно устойчивы», что позволяет говорить «не об их резонансной природе», а об отражении «устойчивых трендов».

Особенность национального характера россиян – это «нарастание сплоченности» по мере усиления давления на страну, сказал на круглом столе ЭИСИ политолог Александр Рудаков. По его словам, в обществе сформировался «донбасский консенсус», который сопоставим с «крымским консенсусом» по масштабу. Но если в 2014 г. он формировался на основе «позитивного эмоционального переживания исторического момента», то сейчас объединение строится «на осознанной и устойчивой убежденности в правильности выбранного пути», считает Рудаков.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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