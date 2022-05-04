«Донбасский консенсус» держится больше двух месяцев

Особенность национального характера россиян – это «нарастание сплоченности» по мере усиления давления на страну, сказал на круглом столе ЭИСИ политолог Александр Рудаков. По его словам, в обществе сформировался «донбасский консенсус», который сопоставим с «крымским консенсусом» по масштабу. Но если в 2014 г. он формировался на основе «позитивного эмоционального переживания исторического момента», то сейчас объединение строится «на осознанной и устойчивой убежденности в правильности выбранного пути», считает Рудаков.