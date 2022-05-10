Минюст не стал признавать Greenpeace и WWF иноагентами по формальным основаниям

В письме за подписью замдиректора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Дмитрия Ермака говорится, что иностранными агентами могут быть признаны только российские некоммерческие организации, коими Greenpeace и WWF не являются – они относятся к международным неправительственным организациям. Копия письма Ермака в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили в Минюсте. В реестре зарегистрированных в РФ НКО есть сведения об отделении международной неправительственной НКО «Совет Гринпис – Гринпис», о подразделениях WWF данных в реестре нет. «Правовой статус некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента <...> распространяется только на российские некоммерческие организации и не распространяется на международные и иностранные организации», – говорится в письме. Там же напоминают, что данная позиция подтверждена в постановлении Конституционного суда от 8 апреля 2014 г.