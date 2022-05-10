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Минюст не стал признавать Greenpeace и WWF иноагентами по формальным основаниям

Дать международным организациям такой статус просило Российское экологическое общество
Екатерина Гробман Василий Милькин
Минюст не стал признавать Greenpeace и WWF иноагентами по формальным основаниям / ТАСС

Минюст по итогам проверки отказался считать Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) некоммерческими организациями – иностранными агентами. Об этом ведомство уведомило главу Российского экологического общества (РЭО) Рашида Исмаилова, в начале апреля просившего проверить деятельность международных организаций на соответствие статусу иноагента. Чтобы организация получила такой статус, она должна заниматься политической деятельностью и получать поддержку из-за рубежа.

В письме за подписью замдиректора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Дмитрия Ермака говорится, что иностранными агентами могут быть признаны только российские некоммерческие организации, коими Greenpeace и WWF не являются – они относятся к международным неправительственным организациям. Копия письма Ермака в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили в Минюсте. В реестре зарегистрированных в РФ НКО есть сведения об отделении международной неправительственной НКО «Совет Гринпис – Гринпис», о подразделениях WWF данных в реестре нет. «Правовой статус некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента <...> распространяется только на российские некоммерческие организации и не распространяется на международные и иностранные организации», – говорится в письме. Там же напоминают, что данная позиция подтверждена в постановлении Конституционного суда от 8 апреля 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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