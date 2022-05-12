НКО испытали затруднения при взаимодействии с органами власти в пандемию

НКО испытали затруднения при взаимодействии с органами власти в пандемиюВсероссийский совет пациентов исследовал активность пациентских организаций
Рост числа обращений от пациентов в некоммерческие организации (НКО) на фоне пандемии отметили 66,4% пациентских НКО – участников исследования «Влияние пандемии на изменение активности пациентских НКО», с которым ознакомились «Ведомости». Его провел Всероссийский союз пациентов (ВСП) и центр «Социальная механика» на средства Фонда президентских грантов.
Исследование проводилось методом экспертных фокус-групп, интервью и анкетного опроса 93 представителей НКО. Увеличение числа обращений от пациентов к НКО авторы исследования связывают «с особым режимом работы системы здравоохранения в пандемию COVID-19» в 2020–2021 гг: ситуация отличалась «расширением числа проблем пациентов» и «тревожностью ситуации». Из-за этого внимание пациентов перенаправлялось к НКО.
27% респондентов сообщили, что активность НКО снизилась из-за «трудностей при вынужденном переходе на дистанционный формат коммуникаций» с благополучателями и ведомствами, уменьшения «личностной включенности аудитории» при онлайн-общении. А также негативно сказалась «опора только на личные ресурсы руководителей [НКО] и малой группы активистов, которые часто сами являются пациентами, их близкими, врачами».
Также 47,1% опрошенных отмечали, что успешно адаптировались к необходимости использования онлайн-формата благодаря «высокому уровню организационного развития» и компетентности руководителей НКО при планировании деятельности организаций.
Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Галина Рязанова подтверждает, что в период пандемии у населения России возрос запрос на деятельность НКО и речь идет не только о пациентских организациях. В пандемию у НКО «обострились проблемы в связи с цифровизацией государственных услуг, что для некоторых организаций значительно облегчило работу, а некоторым пришлось в срочном порядке осваивать новые компетенции».
Одной из проблем, которые выделили для себя НКО в опросе, было «снижение интереса к себе со стороны органов власти в условиях пандемии». 34,4% респондентов зафиксировали «негативные изменения» при взаимодействии с органами власти. Хотя 13,1% опрошенных заявили, что «стало легче взаимодействовать с властью», 47,5% изменений не заметили.
Сложности во взаимодействии с органами власти были связаны со снижением доступности ответственных лиц из-за их повышенной занятости в антиковидной работе, говорится в итогах исследования. Также представители пациентских организаций говорили об усложнении реализации решений и программ по вопросам пациентов редких заболеваний.
Авторы исследования указали, что в последние годы общественные советы «высоко ценятся НКО», так как «являются ключевой площадкой постоянного формализованного взаимодействия», наработали репутацию точки решения вопросов пациентов. Но в пандемию, по оценкам участников исследования, 20–30% общественных советов, в которых они числились, фактически прекратили свою деятельность, 7% заявили, что разочаровались их работой. Но по 40% считают, что общественные советы работают «результативно в большинстве случаев» и «иногда результативно».
Член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова полагает, что сложности с органами власти, которые зафиксированы в опросе, могут быть обусловлены тем, что во время острой фазы пандемии многие ведомства работали «в мобилизационном формате»: «Им приходилось решать множество задач, которые надо было решать оперативно. Я допускаю, что по этой причине взаимодействие могло осложниться».
Общественным советам также пришлось оперативно перестраивать работу, в том числе «уходить в онлайн», говорит Тополева-Солдунова: «В совете при правительстве мы раз в неделю регулярно выпускали бюллетень, где собирали все выявленные нами проблемные зоны и предложения по решению их проблем, но многое действительно было связано с ситуацией пандемии».
В подготовке статьи участвовала Анна Киселева