НКО испытали затруднения при взаимодействии с органами власти в пандемию

Общественным советам также пришлось оперативно перестраивать работу, в том числе «уходить в онлайн», говорит Тополева-Солдунова: «В совете при правительстве мы раз в неделю регулярно выпускали бюллетень, где собирали все выявленные нами проблемные зоны и предложения по решению их проблем, но многое действительно было связано с ситуацией пандемии».