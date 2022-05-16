Часть детских лагерей этим летом освободят под беженцев

Часть детских лагерей этим летом освободят под беженцевНо в оздоровительные программы попадет больше школьников, чем в 2021 году
Не все детские лагеря, базы и пансионаты смогут принять этим летом детей в полном объеме, поскольку часть из них занята переселенцами из Донбасса. Беспокойство в связи с этим высказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Есть дополнительные сложности в связи с проведением спецоперации [на территории Украины], поэтому мы понимаем, что особое внимание и поддержка – тем регионам, которые сегодня размещают беженцев», – сообщила Кузнецова 16 мая на заседании комитета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи. При этом число детей, которые в этом году попадут в программы отдыха и оздоровления, составит 5 млн, т. е. примерно 30% от всех школьников, что на 300 000 больше, чем в прошлом году, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минпросвещения. В их числе дети из ДНР и ЛНР.
Как уточнил на заседании комитета заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Супруновский, сейчас всего 124 объекта для детского отдыха используется в качестве пунктов временного размещения (ПВР) переселенцев из Донбасса и с Украины из более чем 38 000. В эти лагеря не продаются путевки на лето.
Решение сохранить такие лагеря на летний сезон для ПВР озвучивал, в частности, губернатор Орловской области Андрей Клычков еще 4 апреля. Как сообщила «Ведомостям» первый зампред правительства Орловской области Татьяна Крымова, не будут принимать на отдых три стационарных лагеря – «Орловчанка», «Ветерок» и «Юбилейный», так как на их базе действуют ПВР для беженцев. При этом, подчеркнула Крымова, в них организуют мероприятия летней оздоровительной кампании для детей из семей переселенцев. Тем не менее на территории региона продолжат функционировать восемь загородных оздоровительных лагерей и 264 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.
Власти Ростовской области обсуждали возможность обращения в другие регионы с просьбой принять их детей на отдых из-за размещения ПВР в лагерях, сообщал в начале апреля глава региона Василий Голубев. «Ведомости» направили запрос в правительство региона. Правительство Чувашии 11 мая расширило перечень ПВР, добавив к одному детскому лагерю ряд организаций, в том числе еще два детских лагеря. В Рязанской области беженцев переселили из лагеря «Солнечный» в гостиницы, сообщила 29 апреля в своем Telegram-канале зампред правительства региона Анна Рослякова. Освобождают лагеря и в Воронежской области, принявшей порядка 5000 беженцев из ДНР, ЛНР и Херсонской области Украины. Как пояснил «Ведомостям» пресс-секретарь мэра Воронежа Никита Чеботарев, под ПВР были выделены два лагеря – «Голубой экран» и «Кировец». «Много людей выехало обратно [из России] по мере налаживания жизни в ходе спецоперации, поэтому еще в конце марта ПВР мы объединили и люди проживали в «Кировце». Его планируем освободить к началу сезона, людей переместят в другие ПВР», – сказал Чеботарев. По его словам, завершается бронирование путевок в «Кировец».
В Минпросвещения считают, что беженцы не помешают организации детского отдыха. «Готовность системы детского отдыха и оздоровления обсуждалась с каждым регионом, напряженности с нехваткой мест не наблюдается», – заявил «Ведомостям» представитель ведомства. Он отметил, что в этом году «система будет еще масштабнее». Число организаций для отдыха выросло за год на 3% (порядка 1140), а объем финансирования в 2022 г. вырос на 20% до 58 млрд руб. Увеличить прием детей в лагерях позволило снятие Роспотребнадзором с 16 мая коронавирусных ограничений на вместимость лагерей с 75 до 100%. Программа «детского кэшбэка» в этом году впервые распространена на палаточные лагеря.
Как отметил на заседании в «Единой России» замминистра просвещения Денис Грибов, за пределы своего региона поедет более 498 000 детей, из которых 251 000 отправится на курорты Черного и Азовского морей. В том числе принимать их будет на Крымском полуострове лагерь «Артек». Как сообщает пресс-служба лагеря, в годы пандемии он заполнялся лишь наполовину, но уже с пятой смены (проходит сейчас) в 2022 г. лагерь перешел на 100%-ное заполнение – в начале мая туда заехало 3000 школьников. В четвертую смену, состоявшуюся в апреле, «Артек» принимал детей беженцев с Украины.
«Российские дети точно не будут обделены», – сообщила «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. А вот на отдых детей из ДНР, ЛНР и областей Украины потребуются дополнительные средства, которые изначально в бюджете заложены не были, указала она: «Сейчас перед министерствами стоит задача это организовать: Минпросвещения держит ситуацию на контроле, а Минфину предстоит решить, как найти средства». Она отметила, что обсуждаются различные альтернативные формы досуга – лагеря при вузах, учреждениях культуры и спорта, кадетских корпусах – и это тоже можно задействовать для отдыха детей-беженцев.