Часть детских лагерей этим летом освободят под беженцев

Не все детские лагеря, базы и пансионаты смогут принять этим летом детей в полном объеме, поскольку часть из них занята переселенцами из Донбасса. Беспокойство в связи с этим высказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Есть дополнительные сложности в связи с проведением спецоперации [на территории Украины], поэтому мы понимаем, что особое внимание и поддержка – тем регионам, которые сегодня размещают беженцев», – сообщила Кузнецова 16 мая на заседании комитета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи. При этом число детей, которые в этом году попадут в программы отдыха и оздоровления, составит 5 млн, т. е. примерно 30% от всех школьников, что на 300 000 больше, чем в прошлом году, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минпросвещения. В их числе дети из ДНР и ЛНР.