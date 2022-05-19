Президентские эксперты не согласились с предложениями Минтруда о форме слияния ПФР и ФСС

В совете признали, что, «возможно, назрела необходимость комплексного пересмотра принципов организации всей системы ПФР», но для этого, по их мнению, создание новой формы ГК, как предлагает Минтруд, «вовсе не обязательно». В Минтруде ранее отмечали, что понятие «государственный внебюджетный фонд» уже используется в действующем законодательстве. Сейчас в России функционируют три внебюджетных фонда – ПФР, ФСС и ФОМС, которые наполняются не из бюджета, а за счет взносов. Проектом закона ведомство предлагало урегулировать особенности создания таких фондов. Это, по мнению ведомства, позволило бы «минимизировать количество изменений, требуемых к внесению в иные законодательные акты», при организации единого фонда.