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Союз пациентов просит Минздрав расширить Национальный календарь профилактических прививок

Там не хватает вакцинации от менингококка и ревакцинации от коклюша, считают в организации
Анна Нараева Валерия Мишина
В Союзе пациентов считают, что врачам надо добавить работы по вакцинации граждан / Александр Колбасов / ТАСС

Всероссийский союз пациентов просит Минздрав «оптимизировать планы» по расширению Национального календаря профилактических прививок, включив в него прививку от менингококковой инфекции и ревакцинацию против коклюша. В министерстве заверили, что НКПП регулярно совершенствуется

«Оптимизировать планы» развития Национального календаря профилактических прививок (НКПП) попросил Всероссийский союз пациентов (ВСП) в обращении к Минздраву, с которым ознакомились «Ведомости». Документ подготовлен по итогам Экспертного форума по иммунопрофилактике, который прошел в конце апреля 2022 г. при участии министерства. В НКПП сейчас входят прививки против 12 нозологий: гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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