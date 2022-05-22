Союз пациентов просит Минздрав расширить Национальный календарь профилактических прививок

«Оптимизировать планы» развития Национального календаря профилактических прививок (НКПП) попросил Всероссийский союз пациентов (ВСП) в обращении к Минздраву, с которым ознакомились «Ведомости». Документ подготовлен по итогам Экспертного форума по иммунопрофилактике, который прошел в конце апреля 2022 г. при участии министерства. В НКПП сейчас входят прививки против 12 нозологий: гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.